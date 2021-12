Milano e Lombardia, c’è voglia di festa: in forte crescita acquisti alberi e decorazioni (+9%), presepi (+4%), luminarie (+12%)

Sant'Ambrogio e Immacolata: i dati dell'Osservatorio dei 'Supermercati Il Gigante' che conta 70 punti vendita, 47 in Lombardia

Con l’arrivo delle festività di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, a Milano e in Lombardia entrano nel vivo i preparativi per l’allestimento dell’albero di Natale e del presepe. Una tradizione che resta forte e costante, come evidenziato dai dati dell’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (che conta complessivamente una settantina di punti vendita, di cui 48 in Lombardia) secondo cui l’acquisto di questa tipologia di prodotti è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per quanto riguarda il presepe, negli ultimi dieci giorni, rispetto a un anno fa, le vendite di capanne e statuette hanno fatto registrare un incremento del 4%. Addirittura meglio gli alberi di Natale e gli accessori necessari per la loro decorazione con un aumento complessivo del 9%.

“Bene – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – anche gli acquisti per gli altri addobbi Natalizi che riguardano più in generale la casa (+7%), con particolare attenzione verso le luminarie che registrano un segno positivo del 12%. La tradizione, dunque, rimane sempre ben solida e questa tendenza viene confermata anche dalle indicazioni dei primi acquisti dei generi alimentari natalizi”