Serie A: L’Inter sbanca all’Olimpico e l’Atalanta espugna il Maradona Stadium

Sedicesima giornata di Serie A, da fuochi d’artificio negli anticipi di Sabato giocati nel segno delle due protagoniste: Atalanta e Inter. All’Olimpico, la Roma di Mourinho, ospita l’Inter, non quella di un tempo, quando José Mourinho la condusse allo storico Triplete, ma poco ci manca. La vittoria dell’Inter per tre a zero all’Olimpico ha un nome e cognome: Hakan Chalanoglu. Il centrocampista turco, realizza il vantaggio dell’Inter al 15′. Al 24′,giocata di fino di Chalanoglu per Dzeko che realizza il due a zero a “testa bassa”, in nome della sindrome degli ex. Terzo goal sorpresa dell’Inter realizzato da Dumfries al 39′,alla sua prima marcatura in nerazzurro. Tre punti importanti per l’Inter di Simone Inzaghi e vetta sempre più vicina.

Il Napoli, ospita l’Atalanta al Maradona Stadium e cade rovinosamente, sotto i goal di un Atalanta, sempre più propositiva e capace di tener testa a qualsiasi squadra di questo torneo. Al 7′ minuto, Malinovskyi, gela i partenopei che reagiscono al 40′ con Zielinskij econ il rigenerato Mertens al 47′,spettacolo puro e Atalanta rimontata. Al 66′, il Napoli abbassa la guardia e Demiral, realizza il pari per l’Atalanta,due a due. Al 71′ Freuler affonda definitivamente la “Corazzata Tascabile ” partenopea, regalando tre punti ad un Atalanta che si porta a meno quattro dalla vetta.

Per il Milan, obbligatorio, fare tre punti a San Siro, contro la Salernitana. Al 5′ minuto Kessie, porta in vantaggio il Diavolo e al 13′ Saelemaekers raddoppia, chiudendo la gara in ordinaria amministrazione. Milan al comando della classifica, seguito dall’Inter distante dalla vetta, un punto.

Sfida per l’Europa tra Bologna e Fiorentina, al dall’Ara i viola, passano in vantaggio con Maleh al 33′. Barrow al 42′ sigla il pari per il Bologna. Al 51′,la Fiorentina torna in vantaggio con Biraghi e al 67′ Vlahovic, realizza il tre a uno su calcio di rigore. Inutile il goal di Hickey per il Bologna all’83’. Tre punti per la Fiorentina, che mira a guadagnarsi un posto in Europa.

Lo Spezia, ospita il Sassuolo in una gara che termina con il risultato di due a due. Al 35′ spezini in vantaggio con Manaj. Al 48′ raddoppio dei padroni di casa con Gyasi. Spezia incapace di gestire il doppio vantaggio e subisce al 66′,il goal del Sassuolo che accorcia le distanze con Raspa. Al 79′, Raspadori sigla il due a due.

A Venezia, gara pirotecnica tra i lagunari e il Verona. Venezia in vantaggio al 12′ con Ceccaroni. Al 19′ Crnigoij raddoppia, seguito da Henry che al 28′,buca la porta scaligera e al 52′ fa un autogoal per l’uno a tre del Verona. Da quel momento di gara, inizia il suicidio dei lagunari. Gli scaligeri segnano con Caprari, su calcio di rigore al 65′. Al 67′ e all’85’,il killer Simeone regala il quattro a tre agli scaligeri.

Nel primo posticipo serale, la Sampdoria a Marassi, ospita la Lazio di Sarri. Al 7′ biancocelesti in avanti con Milikovich, al 17′,Immobile raddoppia e si ripete al 37′. Il goal della bandiera per la Sampdoria lo sigla Gabbiadini all’89’.Tre punti per la Lazio, che servono a non allontanarsi dall’Europa.

Allo Juventus Stadium, la Juve ospita il Genoa e si impone per due reti a zero. Al 9′ minuto Cuadrado, apre la prima marcatura. All’82’, Dybala chiude il match. Tre punti per la Juventus lontana dalla vetta ed ennesima sconfitta per i Grifoni, rimasti nei bassifondi della classifica.