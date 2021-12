Arrestati due uomini per violenze sessuali sulla linea Milano-Varese

Le vittime sono due ragazze 22enni

Due uomini sono stati fermati quali indiziati di delitto per violenza sessuale, con l’accusa di aver aggredito due ventiduenni, l’una su un treno della linea Milano-Varese, l’altra in stazione a Vedano Olona (Varese), venerdì sera. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Varese, è a carico di due giovani, un italiano e un nordafricano.

La Squadra Mobile di Varese e la Polfer hanno avviato le indagini sui due episodi di violenza sessuale messe a segno, nella sera di venerdì 3 dicembre, dalla stessa coppia di uomini. La prima ragazza, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Dopo i due episodi “la Polizia – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato – ha già attivato dei servizi di controllo sulla linea Laveno-Treviglio e li potenzierà sulle altre linee, purtroppo però l’organico degli agenti non è sufficiente a garantire controlli capillari su tutte le linee e i convogli”. “Voglio esprimere la mia solidarietà – aggiunge l’assessore – alle due ragazze che venerdì sera sono state aggredite sessualmente da due uomini”, conclude. “Quanto accaduto riporta alla ribalta il tema della sicurezza sui convogli, soprattutto negli orari serali”.