Serie A: Battuta d’arresto per il Napoli

Tonfo della Roma a Bologna, il Milan torna a vincere a Genova

Quindicesima giornata di campionato, in questo turno infrasettimanale ricco di sorprese e goal. Atalanta sempre più vincente e propositiva, protagonista allo Gewiss Stadium dove ospita il Venezia, battuto per quattro a zero, in una gara senza storia. I bergamaschi, vanno a, segno con Pasalic al 7′ e al 12′,terzo goal di Koopmeiners al 57′ e al 67′ ancora Pasalic per il definitivo quattro a zero.

Fiorentina batte Sampdoria per tre a uno, allo Stadio Artemio Franchi, i viola incassano questa importante vittoria, che li proietta verso un posto in Europa. Al 23′ minuto di gioco, Gabbiadini apre le marcature per i blucerchiati, pareggio viola con Callejon al 23′. Vlahovic, onnipresente e fondamentale nello scacchiere viola, porta in vantaggio la Fiorentina al 32′, il definitivo tre a uno, lo sigla Sottil al 45′.

Un altro punto salvezza, per il Cagliari, di Walter Mazzarri in trasferta contro il Verona. Gara che termina a reti inviolatee per i sardi, sarà fondamentale la gara casalinga contro il Torino in questo Week end.

Vittoria scaccia crisi per la Juventus che vince in trasferta, contro la Salernitana con i goal di Dybala al 21′ e di Morata al 70′. La Roma di Mourinho, cade a Bologna, sconfitta di misura per i giallorossi, al Renato Dall’Ara, decide il goal di Svanberg al 35′.

Tutto facile per l’Inter a San Siro, dove ospita lo Spezia. Vittoria nerazzurra, per due a zero con i goal di Gagliardini al 36′ e Martinez su calcio di rigore al 58′. Inter che tiene il passo e continua la scalata, verso la vetta dietro al Milan (distante un punto) e al Napoli ancora in testa alla, classifica, nonostante la battuta d’arresto al Mapei Stadium, contro il Sassuolo.

Sassuolo, che ferma il Napoli ospite al Mapei Stadium. Vantaggio del Napoli al 51′ e raddoppio di Mertens al 60′, quest’ultimo in grande spolvero nello scacchiere di Spalletti. Il Sassuolo reagisce e accorcia le distanze con Scamacca al 72′ e trova il due a due definitivo con Ferrari all’89’.

A Marassi, torna a vincere il Milan ospite dei Grifoni del Genoa. Rossoneri, subito in vantaggio con Ibrahimovic al 10′ minuto di gioco. Al 47′ della ripresa Messias, raddoppia è al 61′,sempre Messias firma il tre a zero finale, portando il Milan ad un punto dalla capolista Napoli.