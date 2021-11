Parag Agrawal, nuovo Ceo al posto di Jack Dorsey a Twitter

Dottorato a Stanford e laurea all'Istituto di tecnologia a Bombay

Parag Agrawal, il nuovo CEO di Twitter, nominato all’unanimità dal consiglio di amministrazione, come successore di Jack Dorsey, è entrato a far parte di Twitter nel 2011 ed è stato Chief Technology Officer (CTO) da ottobre 2017.

In qualità di CTO, è stato responsabile della strategia tecnica dell’azienda, guidando il lavoro per migliorare la velocità di sviluppo e l’avanzamento del Machine Learning.

Prima di essere nominato CTO, Agrawal era diventato il primo Distinguished Engineer di Twitter grazie al suo lavoro nel campo delle entrate e dell’ingegneria dei consumatori, incluso il suo impatto sulla crescita degli utenti nel 2016 e nel 2017.

Agrawal ha conseguito un dottorato di ricerca in informatica presso la Stanford University e una laurea in informatica e Ingegneria presso l’Indian Institute of Technology di Bombay.

“Profonda gratitudine per @Jack e tutto il nostro team, e tanta eccitazione per il futuro” ha scritto Parag Agrawal, ringraziando tutti “per la fiducia e il supporto” e aggiungendo la nota ufficiale scritta all’azienda, dove tra l’altro dice “Voglio che amiate dove lavorate e amiamo come lavoriamo. Non ci sono limiti a quello che possiamo fare insieme”.