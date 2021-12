ll nuovo Concept contemporaneo a Milano

A Milano, venerdì 3 dicembre 2021, alle ore 18.00, nell’Art & Luxury Private Gallery, in via Uberto Visconti Di Modrone, 6, si terrà l’inaugurazione ufficiale dello Spazio Espositivo. La Galleria apre le sue porte pubblicamente, esponendo la vision e la mission di uno degli spazi più esclusivi del Capoluogo lombardo, connotandosi non solo come galleria, ma anche come luogo eccellente di scambio e dialogo tra artisti, collezionisti e filantropi, in cui gli azionisti possono toccare con mano il frutto dei loro investimenti. Per tale motivo il progetto volge lo sguardo verso due canali: i giovani artisti emergenti ed i grandi maestri del contemporaneo.

Il giorno dell’inaugurazione ufficiale saranno esposti tutti gli artisti che, attualmente, fanno parte di tale progetto, ognuno con le proprie caratteristiche e la propria tecnica. Dai nuovi concetti e visioni della Pop Art fino alle lavorazioni più materiche e tradizionali, gli artisti potranno offrire un assaggio della loro corrente artistica, divenendo successivamente protagonisti di una serie di mostre personali, già a partire da fine anno e per tutto il 2022.

La Galleria vuole, in tal modo, esprimere la sua vision. Per tale motivazione, il giorno dell’inaugurazione, alle ore 20.00, si terrà una performance live da parte di uno degli artisti. Esperienza unica, mediante la quale i visitatori potranno assistere alla creazione di un’opera d’arte, scoprendo gli aspetti più intimi celati dietro la tela definitiva.

Il fiore all’occhiello dell’inaugurazione, espressione della volontà della Galleria di essere spazio irradiato dal talento dei grandi Maestri dell’Arte contemporanea, sarà un’intera sala dedicata a Salvador Dalì.