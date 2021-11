Serie A: Pesanti sconfitte interne per Juventus e Milan

Quattordicesima giornata di Serie A, ricca di sorprese a cominciare dalla sconfitta interna della Juventus di Allegri, contro l’Atalanta di Gasperini. Allo Juventus Stadium, i padroni di casa cercano il riscatto dopo il poker subito in Champions nella trasferta contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il goal che affonda la Juventus è siglato da Duvan Zapata al 28′,minuto di gioco. Atalanta che espugna Torino e Juventus che sprofonda verso il centro classifica.

Nell’anticipo di Venerdì, pareggio interno per il Cagliari di Mazzarri, che ospita la Salernitana. Per i sardi Pavoletti, sblocca al 73′ e Bonazzoli, pareggia per la Salernitana al 90′. Situazione, in classifica complicata per entrambe le squadre, fanalini di coda.

La Sampdoria a Marassi, riceve il Verona. Formazione scaligera che va in goal con Tameze al 37′.Nella ripresa i Blucerchiati pareggiano con Candreva al 55′ e passano in vantaggio con Ekdal al 77′. Murru, per la Sampdoria, sigla il tre a uno finale al 90′. Tre punti importanti per gli uomini di D’Aversa che si distanziano dalla zona pericolosa della classifica.

Sempre più Inter a Venezia, che centra un importante vittoria contro i lagunari. Nerazzurri, padroni del campo che vanno in vantaggio con il turco Chalanoglu al 37′. Nei minuti di recupero Lautaro Martinez raddoppia trasformando un penalty. Inter sempre più vicina alla vetta a conferma di un ottimo lavoro svolto dal tecnico Inzaghi.

Sconfitta esterna della Fiorentina, sul campo dell’Empoli. Vantaggio illusorio dei viola con Vlahovic al 57′. Pareggio dell’Empoli con Bandinelli, all’87’ e goal partita di Pinamonti all’89’, che beffa la Fiorentina.

Negli scontri domenicali, il Milan cade rovinosamente a San Siro, contro il Sassuolo. Rossoneri in vantaggio con Romagnoli al 21′. Per il Sassuolo, pareggia Scamacca al 24′. Al 33′ il danese Kijaer regala il vantaggio al Sassuolo con un autorete e al 66′ il Sassuolo sigla il tre a uno con Berardi. Milan in panne, con il fiato dell’Inter sul collo.

Primo punto, per Andriy Shevchenko alla seconda gara sulla panchina del Genoa, impegnato in trasferta a Udine. Gara terminata con il risultato di zero a zero, per due squadre che incamerano importanti punti salvezza.

Arnautovic con un calcio di rigore all’83’, regala la vittoria al suo Bologna, impegnato nell’insidiosa trasferta ligure, contro lo Spezia. Bologna che in classifica, aggancia la Juventus a quota 21 punti e Spezia, vicino alla zona pericolosa della classifica.

La Roma all’Olimpico vince di misura sul Torino, grazie al goal di Abraham al 32. Tutto facile per il Napoli al Maradona Stadium contro la Lazio dell’ex Sarri. Partenopei subito in vantaggio al 7′ con Zielinskij. Raddoppio di Mertens al 10′ e al 29′, ancora l’attaccante belga autore della doppietta, chiude Fabian Ruiz allo 85′ con il quattro a zero che conferma il Napoli al comando della classifica.