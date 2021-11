Lombardia: stop ai cortei in piazza Duomo a Milano

Stop alle manifestazioni dei No Green pass in Piazza del Duomo e corso Vittorio Emanuele a Milano. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine pubblico che si è tenuto in prefettura questo pomeriggio in vista del diciassettesimo corteo no Green pass che si terrà domani.

“Da oggi, nei giorni prefestivi e festivi, nonché in tutte le giornate comprese tra il 25 novembre e il 9 gennaio, l’area di Piazza Duomo, comprensiva di corso Vittorio Emanuele, è riservata alle manifestazioni religiose e a quelle civili, culturali, commerciali e di intrattenimento programmate o patrocinate dal Comune di Milano”, si legge nella nota della prefettura.

Nell’area di Piazza Duomo e di corso Vittorio Emanuele saranno infatti allestite installazioni e la struttura dei mercatini di Natale che, “unite al già massiccio afflusso di cittadini, costituiscono impedimento oggettivo a concomitanti manifestazioni che non siano coerenti e compatibili con il contesto, per evidenti ragioni di sicurezza, in particolare sotto il profilo sanitario e di safety”, ha proseguito il prefetto di Milano, Renato Saccone.

Le manifestazioni non autorizzate dalla questura saranno consentite solo in forma statica, i manifestanti potranno quindi rimanere in piazza Fontana se decideranno di riunirsi lì. Nel caso invece di una manifestazione autorizzata il corteo sarà consentito, “soltanto con espressa assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori del rispetto della normativa anti Covid”.

Per i manifestanti che non indosseranno le mascherine durante una situazione di assembramento scatteranno quindi le multe previste dalla legge. Domani oltre alla manifestazione dei No Green pass è prevista all’Arco della pace un’iniziativa statica contro i vaccini promossa da Robert F. Kennedy Jr, figlio di Bob, e dalla sua associazione Children’s Health Defense Europe.

Anche a Cremona il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, ha deciso lo stop alle manifestazioni contro il Green pass nelle vie del centro città almeno fino al 10 gennaio, anche in vista dell’inizio della Festa del Torrone che si terrà a partire da domani in città.