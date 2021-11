Teatro Lirico Milano: già 1.200 proposte per individuare ‘Messaggio Simbolo’ in vista della riapertura

Una giuria composta da Vanoni, Follesa, Gabershik, Moratti, Jannacci e Pozzetto selezionerà il vincitore

Oltre 1.200 messaggi in un solo giorno. E’ partita con grande successo la proposta lanciata dal teatro ‘Lirico Giorgio Gaber’ di Milano che prevede il coinvolgimento del pubblico per ideare un’esclamazione, un pensiero, un’istantanea in vista della riapertura di uno dei punti di riferimento della cultura cittadina.

Protagonisti della scelta saranno, infatti, i milanesi e più in generale coloro che amano lo spettacolo aderendo a un ‘concorso’ aperto fino al 30 novembre. Per partecipare è sufficiente collegarsi ai siti internet www.heart-social.com (nuova piattaforma social dedicata agli appassionati di ogni forma d’arte) o a quelli del Comune di Milano o del ‘Teatro Lirico Giorgio Gaber’ e cliccare sul banner ‘Scegli lo slogan del Lirico’.

“A indicare il vincitore – spiega il direttore del teatro, Matteo Forte – sarà, entro la prima decade di dicembre, una commissione davvero speciale. Una giuria d’eccellenza, composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto”.

“Un’iniziativa dal forte valore simbolico” commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi. “Ma anche un modo – aggiunge – per coinvolgere i cittadini e farli partecipare direttamente alla rinascita di una delle realtà culturali più importanti della storia di Milano”.

Intanto ‘Radio Italia solomusicaitaliana’ diventa radio ufficiale del teatro ‘Lirico Giorgio Gaber’. Una collaborazione preziosa che conferma il forte e duraturo legame dell’emittente con la città di Milano e con la Fondazione Giorgio Gaber alla quale ‘Radio Italia solomusicaitaliana’ è da anni al fianco nella promozione delle tante iniziative culturali mirate alla valorizzazione dell’opera dell’artista.