Ennesimo incidente sul lavoro: operaio cade dal trabattello e muore

Un operaio, Fabrizio Guarnieri, è morto a Roma dopo essere caduto dal trabattello, da un’altezza di tre metri, e aver battuto la testa. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione Bravetta che indagano sull’accaduto. Si tratta del secondo morto sul lavoro in due giorni. Lunedì un altro operaio è caduto dopo essere precipitato da un’impalcatura di un palazzo in zona San Pietro.

L’episodio è avvenuto stamattina in un circolo di via Cantelmo, in zona Gianicolense. Quando è stato soccorso il 41enne aveva perso i sensi. A quanto ricostruito finora, l’operaio si trovava su un trabattello e stava montando un tendone di copertura in un campo di padel quando è precipitato giù, sbattendo la testa.

È stato trasportato dal 118 in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura alla base del cranio. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. Gli investigatori hanno effettuato a lungo i rilievi e posto sotto sequestro l’area in cui è avvenuto l’incidente.