Serie A: Napoli fermato in casa dal Verona. Pareggio tra Milan e Inter

La Roma, cade a Venezia

Dodicesima giornata di Serie A, ricca di avvenimenti a cominciare dalla sfida tra Empoli e Genoa, costata la panchina al tecnico dei Grifoni, Davide Ballardini, sostituito dall’ex stella del Milan, Andriy Shevchenko nonostante il pareggio per due a due. Per la cronaca, a Empoli, Genoa subito in vantaggio con un rigore trasformato da Criscito. Bisogna attendere il 62′ per il pareggio dell’Empoli con Di Francesco. Toscani, nuovamente in vantaggio con Zurkowski e ad un minuto dalla fine Bianchi, pareggia per il Genoa chiudendo il match, con un punto salvezza importante.

Lo Spezia, batte il Torino di misura in una gara equilibrata, risolta al 58′,grazie al goal dello spezzino Sala. Allo Juventus Stadium, la Juventus, batte di misura la Fiorentina con un goal di Cuadrado al 91′.Punti preziosi, per la vecchia signora, che non deve perdere di vista quella zona di classifica che le permette l’accesso in Europa.

Ennesima sconfitta, per il Cagliari di Walter Mazzarri che riceve in casa l’Atalanta di Gasperini. I goal siglati da Pasalic, che porta in vantaggio i bergamaschi al 6′.Momentaneo pareggio del Cagliari, con il solito Joao Pedro al 27′ e Atalanta che torna in vantaggio con Zapata al 43′, regalando, tre punti ad un’Atalanta che si affaccia in zona Champions, alle spalle di Napoli, Milan e Inter.

A Venezia, la Roma di Mourinho, cade rovinosamente, battuta dai lagunari per tre reti a due. Al 3′ minuto, Venezia in vantaggio con Caldara, in grande spolvero nella Serenissima. La Roma pareggia con Shomurodov al 43′ e passa in vantaggio al 47′ con Abraham. Al 65′ Aramu su calcio di rigore, pareggia i conti per i lagunari, che chiudono il match con il goal di Okereke al 74′,per il tre a due finale. Venezia, che si porta a quota 12 punti, staccando di tre punti la bassa classifica.

Il Bologna, espugna Marassi, battendo la Sampdoria di D’Aversa per due e uno. Per i rossoblu’, Svanberg sigla il vantaggio al 47′. La Sampdoria pareggia al 77′ con Thorsby e due minuti dopo il Bologna segna con il goal vittoria con Marco Arnautovic. Per i blucerchiati, situazione difficile in classifica, così come complicata sarà la situazione in panchina per il tecnico D’Aversa.

L’Udinese stende il Sassuolo, per tre reti a due. Al Dacia Arena, i friulani passano subito in vantaggio con il gioiellino Deulofeu all’8′. Al quarto d’ora Berardi pareggia per il Sassuolo e al 28′ Frattesi porta in vantaggio i Neroverdi. Al 39′,lo stesso Frattesi realizza un autogoal e l’Udinese pareggia, chiudendo la gara al 51′,con Beto.

Al Maradona Stadium, il Napoli è fermato dagli ospiti del Verona subito in vantaggio con Simeone al 13′. Il Napoli cinque minuti dopo esorcizza il demone scaligero, pareggiando con Di Lorenzo al 18′. Battuta d’arresto casalinga, per il Napoli di Spalletti, contro un Hellas Verona che continua a preoccupare le big di Serie A.

All’Olimpico, la Lazio batte la Salernitana per tre reti a zero, I goal siglati da Immobile al 31′ e da, Pedro al 36′ e Luis Alberto al 69′.Tre punti importanti, per gli uomini di Maurizio Sarri che in classifica, scavalcano la Roma e centrano, l’Europa League.

Finisce con il punteggio di uno a uno, l’atteso derby della Madonnina, tra Milan e Inter. Inter in vantaggio con un rigore trasformato da Calhanoglu all’11’, pareggio del Milan su autorete di De Vrij al 17′. Due punti persi per strada per la formazione di Inzaghi e una situazione di classifica invariata, con il Napoli ancora al vertice.