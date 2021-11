Manifestanti No Green Pass a Milano: 11 denunciati

Sono 11 le persone denunciate dalla Polizia per il corteo No Green Pass che si è tenuto a Milano, mentre sono 115 sono quelle identificate in vista dell’apertura di un’indagine della Procura.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – ha ammonito da parte sua il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in un’intervista al Messaggero – di fronte a chi ha “l’unico obiettivo di creare disordini”. “Si tratta di insidie serie” che in ogni caso “forze dell’ordine e magistratura sono in grado di affrontare con la dovuta determinazione”, ha aggiunto la titolare del Viminale, che in ottica prevenzione della diffusione del virus, ma non solo, ha parlato dell’ipotesi, contro i rave party illegali, di confiscare veicoli e strumenti.

Secondo il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, si tratta di manifestazioni “difficilmente comprensibili, per non dire al limite dell’ingiustificabile”: “Tutto quello che è stato fatto in questo Paese è stato cercare di offrire le migliori condizioni di protezione” e “abbiamo la situazione più favorevole d’Europa esattamente per vaccini, mantenimento delle mascherine e Green Pass“.

Le accuse a vario titolo sono manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Durante la manifestazione, che non ha seguito il percorso indicato dal Questore Giuseppe Petronzi, sono stati insultati e spintonati alcuni giornalisti e operatori.

Il corteo, che si è diviso e ha creato disagi al traffico, ha innescato, spiegano dalla Questura, numerose le proteste da parte di automobilisti, insulti dai balconi e dalle finestre di casa ai manifestanti e in un caso una secchiata d’acqua. Alla fine del corteo, le forze dell’ordine hanno bloccato fra via Anfossi e via Sciesa i manifestanti che sono stati fatti andare via solo dopo esser stati identificati.