Europa League: Poker del Napoli a Varsavia. La Lazio pareggia al Velodrome di Marsiglia

Altro pari in Conference League per la Roma all'Olimpico

A Varsavia, il Napoli nel gruppo C dell’Europa League, balza al comando della classifica con un bel poker, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Gara subito in salita per i partenopei, quando al 10′ minuto il Liegia Varsavia, passa in vantaggio con un goal di Emreli. Ad inizio ripresa il Napoli pareggia, con un rigore trasformato da Zielinskij. Al 75′,la svolta per il Napoli con Mertens che trasforma un altro rigore. Due a uno per la squadra di Spalletti che termina la gara con altri due goal, siglati da Lozano, al 78′ e da Ounas al 90′.

Al Velodrome di Marsiglia nel gruppo E, la Lazio e l’Olimpique di Marsiglia, pareggiano, due a due. Francesi, in vantaggio con l’ex napoletano Milik che al 33′,porta il Marsiglia in vantaggio su calcio di rigore. La Lazio pareggia con Felipe Anderson al 45′ e si porta in avanti con Immobile al 49′. Il Marsiglia, pareggia con Payet all’82’.

In Conference League, la Roma pareggia all’Olimpico, contro i norvegesi del Bodo Glimt con il risultato di due a due. Ospiti in vantaggio con Solbakken al 45′,raggiunti da El Sharawy che firma il passaggio per la Roma. Bodo di nuovo in vantaggio con Botheim al 65′,chiude i conti con il definitivo due a due Ibanez all’84’.