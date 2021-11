Violenta rissa a Borgo Montello, Latina, un morto e 10 persone ferite

Esplosi colpi di pistola

Un ragazzo di 29 anni è morto e dieci persone sono rimaste ferite in una violenta rissa avvenuta la notte scorsa, intorno a mezzanotte, a Borgo Montello, frazione di Latina, tra un gruppo di cittadini indiani durante una festa. La vittima è il proprietario dell’abitazione dove si stavano svolgendo i festeggiamenti. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni.

A quanto ricostruito dalla polizia, ancora sul posto con diverse volanti, un gruppo di cittadini indiani che partecipavano a una festa è stato colto di sorpresa e aggredito in una sorta di azione punitiva da un gruppo di connazionali. Nel blitz sono stati usati bastoni di ferro e sarebbero anche stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che tuttavia non hanno raggiunto nessuno. A causa delle ferite il 29enne è morto e 10 connazionali sono stati ricoverati nei diversi ospedali della zona. Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Latina.

Si ipotizza che la vittima sia stata colpita più volte alla testa con delle spranghe di ferro. Ancora da chiarire i motivi per cui è scattata la rissa. Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore i partecipanti alla festa. All’arrivo dei soccorsi c’erano in casa del 29enne, che vive da solo, circa venti persone, tutti cittadini indiani.

Del caso si occupano i poliziotti della Squadra Mobile di Latina coordinati dalla Procura che stanno indagando per ricostruire chi ha colpito il 29enne e anche chi ha sparato. In casa la polizia scientifica ha effettuato a lungo i rilievi alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sequestrati due bastoni tubolari in ferro che potrebbero essere stati utilizzati durante l’aggressione e tre bossoli esplosi.

Non è stata trovata, invece, la pistola utilizzata per sparare. Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima per stabilire con esattezza le cause della morte e capire quale sia stato il colpo mortale. Il ventinovenne, dai primi accertamenti, sembra sia stato colpito alla testa e quando è stato soccorso in gravissime condizioni presentava un trauma cranico.