Serie A: Napoli-Bologna 3-0. Ruiz e doppietta di Insigne

Il Napoli supera senza troppi affanni il Bologna per 3-0 e si riprende il primo posto in classifica in comproprietà con il Milan. Mentre i rossoblù scontano le assenze di Soumaoro e Soriano, la squadra di Spalletti – in tribuna per squalifica – sblocca il match al 18’ con Fabian Ruiz: conclusione da fuori che si insacca all’incrocio dei pali.

A fine primo tempo, Insigne raddoppia su rigore concesso per fallo di mano di Medel. A chiuderla, al 62’, è di nuovo il capitano del Napoli che trasforma un altro penalty procurato da Osimhen.

Inter: Lautaro Martinez rinnova fino al 2026

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez – si legge nella nota del club -. L’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026″.

Prima dell’annuncio del club, la notizia del rinnovo è stata anticipata dall’emittente argentina ‘Tyc Sports’, secondo la quale l’attaccante percepirà sei milioni di euro all’anno. Inoltre, nel nuovo accordo non ci sarebbe più la clausola rescissoria che nel contratto finora in vigore era, sempre secondo la stessa fonte, di 111 milioni. ‘Tyc Sports’ ha anche riportato che a Lautaro si erano interessate, a più riprese, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid.