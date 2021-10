Serie A: tonfo della Juventus allo Stadium. Vincono Inter e Milan

Aspettando il Napoli nel posticipo casalingo contro il Bologna

Nella decima giornata del turno infrasettimanale, la Salernitana, impegnata nella sfida salvezza ospite del Venezia, centra la sua seconda vittoria- la prima del nuovo tecnico Colantuono – incamerando tre punti preziosi, per la corsa alla salvezza. Padroni di casa in vantaggio con Amaru al quarto d’ora e raggiunti nella ripresa da Bonazzoli al 61′. Per i campani decide nel finale Schiavone nei minuti di recupero. Da segnalare per il Venezia l’espulsione di Ampadu al 67′.

Il Milan sempre più prolifico e orientato a rimanere in vetta, supera di misura un bel Torino. Il goal siglato dall’attaccante francese Giroud al 14′, permette agli uomini di Pioli, di rimanere momentanee in vetta, aspettando il Napoli impegnato in casa con il Bologna nel posticipo di Giovedì.

Altra importante sfida salvezza, in un derby tutto ligure tra Spezia e Genoa. Padroni di casa in vantaggio, grazie ad uno sfortunato autogoal dell’estremo difensore genoano Sirigu. Il Genoa trova il pareggio, a quattro minuti dalla fine con un rigore, trasformato da Criscito.

Allo Juventus Stadium, la Juve ospita il Sassuolo cercando di guadagnare punti per risalire la china. Sassuolo in vantaggio nella prima frazione di gioco con Frattesi al 44′. Bianconeri, che trovano il pareggio con Mckennie al 76′ e al 90′,Lopez decide la gara regalando tre punti importanti al Sassuolo e per di più, strappati allo Juventus Stadium.

Al Dacia Arena, uno a uno, tra Udinese e Verona. Friulani in vantaggio con Isaac al 3′. Gli scaligeri, trovano il pari con Barak su calcio di rigore all’86’.

La Lazio all’Olimpico, supera di misura la Fiorentina con un goal siglato da Pedro al 52′. Trasferta importante, per l’Inter che lontano dalle polemiche post partita, nel match casalingo, contro la Juventus, affronta l’Empoli, superandolo con due goal siglati dal veterano D’Ambrosio al 34′ e dalla promessa Di Marco al 66′

L’Atalanta espugna Marassi e torna con arroganza nel giro Champions. I bergamaschi, contro la Sampdoria vincono per tre reti a uno. Marcature realizzate da Caputo al 10′ per la Samp, pareggio atalantino che arriva al 17′,con un autogoal di Askildsen e al 21′ Zapata firma il vantaggio. Chiude la gara nel finale Ilicic per il tre a uno atalantino.

La Roma di Mourinho, vince in trasferta a Cagliari con i goal tutti nella ripresa. Per il Cagliari, Pavoletti sigla il momentaneo vantaggio al 52′. Ibanez per la Roma pareggia al 71′, chiude il match Pellegrini al 78′, portando la Lupa in piena zona Champions.