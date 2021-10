Serie A: Lazio sconfitta a Verona, 1 a 1 tra Inter e Juventus

Tra Roma e Napoli è 0-0

Week end, ricco di goal ed emozioni negli anticipi della nona giornata di campionato. A Salerno, Salernitana battuta in casa dall’Empoli con un roboante quattro a due. Per l’Empoli, apre le marcature Pinamonti al 2′ minuto, all11′, raddoppio di Cutrone. Ancora Empoli, al 13′ con un autogoal di Strandberg. Pinamonti si ripete su calcio di rigore al 45′,siglando il quarto goal e la sua prima doppietta in massima divisione, per l’attaccante empolese di proprietà dell’Inter.

Salernitana che si sveglia nella ripresa con Ranieri al 48′ e con autogoal, dell’empolese Ismajli. Dopo l’esonero del tecnico Castori, sostituito da Colantuono, per la Salernitana, arriva la settima sconfitta e l’ultimo posto in classifica con quattro punti.

Il Torino, batte il Genoa per tre reti a due in una gara che apre le marcature per i granata al quarto d’ora con Sanabria, al 31′,raddoppio di Pobega. Nella ripresa, Destro al 69′,accorcia le distanze per il Genoa. Dura poco la festa dei grifoni perché al 77′ Brekalo per i granata, sigla il terzo goal. Partita riaperta dai grifoni all’80’, con Caicedo per il definitivo tre a due, in favore del Torino.

Il Sassuolo, ospita il Venezia al Mapei Stadium e vince per tre reti a uno, dopo che il Venezia passa in vantaggio al 32′,con Okereke. Al 37′,Berardi pareggia per il Sassuolo e nella ripresa un autogoal dei lagunari con Henry, porta in vantaggio il Sassuolo. Il terzo goal lo sigla Frattesi per i padroni di casa al 67′,che capitalizzano, un importante vittoria.

Sampdoria di scena a Marassi, dove ospita lo Spezia in una gara che ha il sapore di un derby in salsa ligure. Al quarto d’ora blucerchiati in vantaggio, grazie ad un autogoal dello spezzino Gyasi. Per i Doriani, raddoppia Candreva al 36′,lo Spezia cerca di reagire, ma accorcia le distanze nei minuti di recupero con Verde, per il risultato finale di due a uno per la Sampdoria.

Al Renato Dall’Ara di Bologna, sfida elettrizzante tra Bologna e Milan. Rossoneri, in avanti con Leao, al 16′ e Calabria al 35′. Nonostante l’inferiorita’ numerica a causa dell’espulsione di Soumaoro al 20′,il Bologna accorcia le distanze con un autogoal di Ibrahimovic al 49′. Al 52′,Felsinei ancora in goal con Barrow che assapora la rimonta. Soriano al 58′ viene espulso, lasciando il Bologna in nove con un Milan,che incalza fino all’84’ con Bennacer per il tre a due. La gara, si chiude al 90′, con Ibrahimovic per il definitivo quattro a due per il Milan.

All’ora di pranzo, Atalanta e Udinese aprono le sfide domenicali con un pareggio. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Atalanta in vantaggio al 56′ con Malinovskyi, l’Udinese pareggia con Beto al 94′, in pieno recupero. Al 91′ espulso l’allenatore bergamasco Gasperini.

Fiorentina che vince all’ Artemio Franchi per tre a zero sugli ospiti del Cagliari. Apre le marcature per i viola, Biraghi al 21′ su calcio di rigore. Raddoppio di Gonzales al 42′ e nella ripresa, Vlahovic al 49′,sigla il terzo goal, nei confronti dell’inesistente Cagliari.

Al Marcantonio Bentegodi, il Verona asfalta la Lazio di Sarri, con un pesante quattro a uno. Mattatore della gara è Simeone che apre le marcature alla mezz’ora, per ripetersi poi al 36′, al 62′ e al 92′. Per i laziali, Immobile segna al 46′.Quaterna di Simeone e disastro Lazio, dopo la vittoria sull’Inter.

Nel primo posticipo serale, la Roma di Mourinho, ospita la corazzata Napoli, fermata all’Olimpico con il risultato di zero a zero. Napoli che rimane appaiato al primo posto, insieme al Milan a, quota 25 punti.

Allo Stadio Giuseppe Meazza, la madre di tutte le battaglie, avviene nel posticipo serale e vede di fronte Inter e Juventus. Nerazzurri in vantaggio con Dzeko al 17′ e raggiunti da Dybala su calcio di rigore all’89’.