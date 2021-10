Pandora Papers: per il Parlamento europeo USA e UK centri globali per il riciclaggio

La risoluzione, a seguito delle recenti rivelazioni nei Pandora Papers, è stata adottata a stragrande maggioranza con 578 voti a favore, 28 contrari e 79 astensioni (21 ottobre).

Il parlamento ha individuato le misure più urgenti che l’UE deve adottare per colmare le scappatoie che attualmente consentono l’elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale su vasta scala. I deputati hanno anche chiesto che la Commissione intraprenda un’azione legale contro i paesi dell’UE che non applicano correttamente le leggi esistenti.

Diversi Stati membri sono in ritardo nell’attuazione delle norme esistenti volte a contrastare il riciclaggio di denaro e l’elusione fiscale. Questi ritardi dovrebbero essere perseguiti dalla Commissione, secondo la risoluzione.

La Commissione è inoltre chiamata a formulare proposte che regolino i regimi di cittadinanza e residenza d’oro e di valutare l’efficacia dell’identificazione delle persone politicamente esposte e l’applicazione della due diligence rafforzata. La risoluzione cita una serie di ex primi ministri e ministri degli Stati membri dell’UE che sono stati esposti nei Pandora Papers.

Le persone più note sono Andrej Babiš, primo ministro ceco, Nicos Anastasiades, presidente di Cipro, Wopke Hoekstra, ministro delle finanze olandese, Tony Blair, ex primo ministro britannico, e John Dalli, ex ministro maltese e commissario dell’UE. Babiš è stato sconfitto alle elezioni parlamentari all’inizio di questo mese.

La risoluzione esorta le autorità nazionali dell’UE ad avviare indagini approfondite su qualsiasi illecito rilevato nei Pandora Papers che coinvolga le loro giurisdizioni, compresi audit su tutte le persone menzionate.

I deputati chiedono alla Commissione di rivedere le rivelazioni per analizzare se debbano essere proposte ulteriori normative e stabilire se sia giustificata un’azione legale contro alcuni Stati membri. Secondo gli eurodeputati, anche la Procura europea dovrebbe valutare se le rivelazioni meritino indagini specifiche.

Ad un anno dal termine di attuazione di una direttiva antiriciclaggio, nove Stati membri non erano riusciti a istituire registri pubblici, utilizzabili per identificare i titolari effettivi finali, soprattutto nelle situazioni in cui si utilizza una rete di società di comodo; mentre altri avevano imposto restrizioni all’accesso geografico, in violazione delle norme dell’UE.

In particolare, il Parlamento muove pesanti critiche contro l’attuale lista nera dell’UE dei paradisi fiscali, che descrive come uno “strumento contundente”, incapace di catturare alcuni dei paesi peggiori.

Il Parlamento ha deplorato il fatto che, in seguito alle rivelazioni dei Pandora Papers, il Consiglio dei ministri delle finanze dell’UE abbia deciso di accorciare l’elenco UE dei paradisi fiscali, rimuovendo le isole caraibiche di Anguilla e Dominica, nonché le Seychelles, presenti nei Papers.

Due terzi delle società di comodo nei Pandora Papers si trovano nelle Isole Vergini britanniche, che non sono mai state inserite nella lista nera dell’UE e che non sono ancora incluse nell’elenco.

La relazione chiede che la concessione dell’accesso al settore finanziario del Regno Unito al mercato unico dei servizi finanziari sia subordinata al rispetto da parte del Regno Unito di norme fiscali e antiriciclaggio comuni.

Per la prima volta, il Parlamento ha anche condannato il ruolo degli Stati Uniti come hub per il segreto finanziario e aziendale. Alcuni stati degli Stati Uniti, come il South Dakota, l’Alaska, il Wyoming, il Delaware e il Nevada, sono diventati centri di segretezza finanziaria e aziendale, come rivelato dai Pandora Papers.

Nicholas Shaxson, un ricercatore del Tax Justice Network, ha scritto di recente sul New York Times che la Gran Bretagna è al centro del sistema. “Preso insieme ai suoi territori parzialmente controllati all’estero, la Gran Bretagna è strumentale nell’occultamento mondiale di denaro e beni. È, come ha affermato la scorsa settimana un membro del partito conservatore al potere, “la capitale mondiale del riciclaggio di denaro”.

“La rete britannica di paradisi fiscali all’estero rende facile per gli individui e le organizzazioni nascondere la propria ricchezza”, ha commentato l’eurodeputato Sven Giegold, portavoce dei Verdi/EFA per gli affari finanziari ed economici.

“La Commissione deve collegare l’accesso del settore finanziario britannico al mercato unico dell’UE con l’allineamento del Regno Unito ai nostri standard comuni in materia di trasparenza fiscale e antiriciclaggio. La Commissione non può continuare a consentire al Regno Unito e ai suoi paradisi fiscali di essere una calamita per il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale alle nostre porte”.

“Gli Stati Uniti sono diventati un hub globale per il segreto finanziario e aziendale e stanno consentendo l’evasione fiscale, l’elusione e il riciclaggio di denaro”, ha aggiunto. “Chiediamo agli Stati Uniti di mostrare ancora una volta la leadership internazionale contro il segreto finanziario portando lo scambio automatico di informazioni al livello successivo”.