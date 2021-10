L’attore Alec Baldwin sotto shock per l’incidente sul set ”Rust”

Alec Baldwin ha detto che l’uccisione di un direttore della fotografia morta dopo che ha sparato con una pistola di scena sul set cinematografico è stato un “tragico incidente”, mentre le autorità indagano sulla sparatoria, che ha anche ferito il regista.

Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia del western “Rust”, e il regista Joel Souza sono stati girati giovedì nel deserto alla periferia di Santa Fe.

Un portavoce di Baldwin ha detto che una pistola di scena a salve ha sparato male. Un portavoce dello sceriffo della contea di Santa Fe ha detto che gli investigatori stanno indagando su quale tipo di proiettile è stato scaricato e come. Non sono state presentate accuse immediate.

Non era chiaro se Baldwin si stesse esibendo al momento della sparatoria o quanti colpi fossero stati sparati, e poco si sapeva dell’arma.

“Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata. Sto collaborando pienamente con le indagini della polizia”, ​​ha scritto Baldwin su Twitter. “Il mio cuore è spezzato per suo marito, il loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna”.

Il portavoce dello sceriffo Juan Rios ha detto che gli investigatori erano sul set venerdì mattina per raccogliere prove e informazioni. Baldwin è autorizzato a viaggiare, ha detto. “È un uomo libero”, ha detto Rios.