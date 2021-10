Europa League: Pareggio casalingo per la Lazio contro il Marsiglia. Tris del Napoli al Maradona Stadium

Trasferta disastrosa della Roma impegnata in Norvegia

Pareggio casalingo nel gruppo E per la Lazio di Sarri che all’Olimpico ospita i francesi dell’Olimpique Marsiglia nell’incontro valido per la fase a gironi di Europa League. Pareggio tutto sommato giusto e in una gara che si accende solo nella ripresa, con una conclusione per parte e una serie di incursioni laziali, in area francese, neutralizzate dal portiere Paul Lopez, nota positiva della serata, in quanto reattivo e tempestivo nelle uscite. Lazio a quota quattro punti nel gruppo E, alle spalle del Galatasaray a quota sette.

Nel gruppo C, il Napoli c’entra la sua prima vittoria al Marodona Stadium. L’undici di Spalletti ospita i polacchi del Liegia Varsavia in una gara che termina con il risultato di tre reti a zero per i partenopei, in una gara che si accende nella ripresa grazie ai goal di Lorenzo Insigne al 76′, di Osimhen all’80’ e di Politano nei minuti di recupero. Napoli che sale a quota quattro punti, nel gruppo C, insieme al Leicester e Liegia Varsavia primo con sei punti.

Disastro della Roma in Conference League, nella gelida trasferta norvegese contro il Bodo Glimt. Le seconde linee giallorosse escono dall’Amspyra Stadion di Bodo, con un pesante sei a uno per la formazione di casa che guida il gruppo C a punteggio pieno, superando la Roma che rimane a sei punti alle spalle del Bodo Glimt. Per il Bodo Glimt, le reti sono state realizzate da Botheim, all’8 ‘ Berg al 20′ e per la Roma al 28′,accorcia le distanze Carlos Perez. Nella ripresa si ripete Botheim al 52′,doppietta per il cannoniere del Bodo, seguito da Solbakken al 71′ e da Pellegrino al 78’. Il sesto goal arriva al minuto 80, siglato ancora da Solbakken.