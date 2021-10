Champions League: Atalanta sconfitta all’Old Trafford. Juventus vittoriosa a San Pietroburgo contro lo Zenit

Bilancio di Champions, positivo per la Juventus che ha totalizzato tre vittorie consecutive con l’ultima ottenuta in trasferta a San Pietroburgo, ospite dello Zenit. Al Gazprom Arena, nell’incontro valevole per il Gruppo H, la Juventus vince grazie ad un goal di Kulusewskij, subentrato nella ripresa a Bernardeschi e che riesce a quattro minuti dal termine a scardinare, il muro difensivo alzato dallo Zenit. Tra coppa e campionato, quarto successo di fila per Mister Allegri e primi nel gruppo H a punteggio pieno, seguito dal Chelsea che a Samford Bridge ha battuto per quattro a zero, he dopo tre sconfitte consecutive è il fanalino di coda con zero punti.Atalanta, senza dubbio, bella di notte, ma sfortunata nella trasferta valevole per il Gruppo F, che vede la Dea ospite dei Diavoli Rossi, del Manchester United, nell’immenso palcoscenico dell’Old Trafford. Atalanta subito in vantaggio, con Pasalic al quarto d’ora, seguito subito dal turco Demiral al 28′. Il Manchester reagisce nella ripresa è inizia la spettacolare rimonta con Rashford al 53′, per pareggiare poi con Maguire al 75 ‘, Cristiano Ronaldo all’81’, sigla il tre a due finale mettendo il sigillo su una gara, spettacolare e avvincente. Nel Gruppo F Atalanta, appaiata a quattro punti con il Villareal, reduce dalla vittoriosa trasferta in svizzera contro lo Young Boys battuto in casa per quattro reti a uno.

Bilancio positivo per Juventus e Inter quindi, quest’ultima dopo la vittoria sullo Sheriff, riapre il discorso qualificazione nel gruppo D con quattro punti alle spalle dello Sheriff e del Real Madrid primo, rialzando la testa dopo la rovinosa caduta all’Olimpico contro la Lazio. Milan con tre sconfitte, consecutive, battuto dal Porto di Sergio Conceicao, ultimo nel Gruppo B che vede il Liverpool di Klop in testa alla classifica seguito da Porto e Atletico Madrid appaiati a quattro punti.