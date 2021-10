Audiweb, Affaritaliani cresce ancora: ad agosto exploit del 40%

In un mese di “letargo” per l’informazione, il primo quotidiano online chiude in positivo. Calano Corriere della Sera, Ansa, Fanpage e Huffpost Italia

Crollano tutti, dallo storico Corriere della Sera a Fanpage, dall’Ansa a Huffpost Italia, il mondo dell’informazione nel mese di agosto subisce un duro contraccolpo, complice la bella stagione, le ferie e le partenze post pandemia. Via Solferino cala del 6,4%, il sito online napoletano addirittura tocca il -28,6%, l’agenzia di stampa romana il -4,6%, Huffpost il -19,3%. E in tale “grigiore”, il primo quotidiano online, Affaritaliani.it, dopo il boom di luglio, si riconferma un prodotto d’informazione dinamico, vivo, e in crescita, portando a casa un incremento del 40%, sfiorando la 30esima posizione nella classifica generale. In netta controtendenza rispetto al mercato di crisi delle news, il quotidiano digitale fondato da Angelo Maria Perrino, fa quindi meglio dei grandi colossi. A pagare il riassetto della linea editoriale, molto più focalizzata sulle storiche colonne portanti del progetto: politica, economia e attualità. Ma non solo. A dare valore anche l’alleggerimento tecnico della homepage e i contenuti originali, le anteprime e l’inserto quotidiano di Corporate, il giornale delle imprese lanciato solo lo scorso giugno. “E’ finita l’epoca delle grandi tirature gonfiate con marmellate seo e social, è iniziata l’era della qualità dell’informazione, con lettori che non si contano ma si pesano”, dichiara il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino. “Vince chi fidelizza e propone agli investitori target e dati profilati e di qualità”, prosegue Perrino. “Anche stavolta Affari ha capito per primo la rivoluzione e si è attrezzato per cavalcarla”, conclude il direttore. Nel complesso, nel mese di agosto, secondo i dati Audiweb, i navigatori italiani scendono dell’1% sia nel giorno medio che nel mese, così come i siti di informazione generale. Fanno invece meglio i siti dedicati al meteo, ai viaggi e i social. Il fenomeno di spicco, fra i brand rilevati, è IlMeteo.it, primo in classifica. Mancano invece i giganti come Google, Facebook e le loro famiglie: oltre 5,9 milioni di utenti nel giorno medio quando a luglio erano 5,6 milioni (+5,4%), ben sopra di Pinterest (3,3 milioni) e del fenomeno TikTok a 3,2 milioni, che comunque cresce dell’11,6%. A spiccare nella classifica anche lo sport, che dopo le Olimpiadi continua a crescere grazie al calciomercato e la serie A: la Gazzetta dello Sport segna un +33%, salendo al terzo posto. Va male invece per i big delle news: il Corriere della Sera e La Repubblica calano rispettivamente del 6,4% e dello 0,8%. Il Fatto Quotidiano, sale al quinto posto dal sesto nonostante un calo del 3,9% grazie alla perdita del 28,6% di Fanpage. Cala anche il Messaggero del 18,8%. Giù anche Ansa (-4,6%), Il Giornale (-4,2%) che però guadagna una posizione all’ottavo posto. Situazione migliore per Tgcom24 che cresce del 7,9%. Bene anche La Stampa in aumento del 12,9%: passa dall’undicesimo al nono posto. Infine, lungo la classifica, in picchiata: l’aggregatore Upday -5,3%, Leggo -7,5%, Sole 24 Ore -5,3%, HuffPost Italia -9,3%. Buoni risultati invece per DagoSpia: +9,9%. Bene in generale anche i quotidiani locali: quelli del gruppo Gedi che guadagnano un buon +19,2%, Il Mattino a +33,9%, Gazzettino +27,8%, Unione Sarda +32,1%, Nuova Sardegna +4%, L’Arena +27,2%. Dello sport si è già detto, da aggiungere il +53,5% di Calciomercato.it e, anche se più in basso rispetto ai brand in tabella, il +60% di Calciomercatoweb a 76 mila utenti unici. Nella classifica generale, riporta Italia Oggi, troviamo Tgcom, Fanpage, La Repubblica, Mediaset Infinity, Libero, RaiPlay, Il Sole 24 Ore e Il Messaggero. Seguono Upday, Quotidiani GNN – Gedi News Network, Tiscali, Leggo, Il Sole 24 ORE, Huffington Post Italia, Calciomercato.it, Il Mattino, Il Gazzettino. Al ventesimo posto Il Post 21, DagoSpia, UnioneSarda, Elle Italia, Notizie.it Network, La Nuova Sardegna, L’Arena, Donna Moderna e Alvolante.it. Sfiora la 30esima posizione Affaritaliani.it, seguito da Esquire, Il Giornale di Vicenzam, Sorrisi e Canzoni TV, LaSicilia.it, Focus.it e Marie Claire Italia.