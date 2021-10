Rapimento di Macerata, uno degli arrestati: “Era tutta una farsa”

Si tinge sempre più di giallo il rapimento di Macerata del turista britannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps, di 25 anni, liberato 2 giorni fa con un blitz dei carabinieri a Monte San Giusto. Uno dei quattro arrestati per il sequestro, Rubens Belioga Gnaga, 18 anni, interrogato dal gip Giovanni Manzoni ha detto: “Non era un vero rapimento ma una finzione per convincere la famiglia dell’inglese a spedirgli 7.000 euro per saldare un debito”.

Il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per Gnaga, Dona Conte di 22 anni e Ahmed Rajraji, di 21. Domiciliari, ma senza braccialetto elettronico, anche per la 20enne Aurora Carpani. Il ragazzo rapito è stato trovato due giorni fa dai militari in un appartamento in una palazzina, subito fuori le mura del centro storico di Macerata: un immobile tranquillo abitato prevalentemente da famiglie. I carabinieri lo hanno trovato segregato in una stanza buia con i mobili davanti alle finestre per oscurarne la vista dall’esterno.

Un altro giallo in questo rapimento dai tanti contorni oscuri è quello del riscatto: i rapitori, secondo quanto riferito dagli investigatori, avrebbero chiesto un riscatto di appena 7.000 euro, una cifra esigua considerando la disponibilità economica della famiglia “facoltosa”. Il 25enne era in Italia da mesi, ufficialmente in vacanza, e conosceva almeno qualcuno degli arrestati, che abitano e si muovono nella provincia di Macerata.