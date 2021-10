Nations League: Italia – Belgio 2-1 e terzo posto

Ultimo atto di Nations League che vede protagonisti Italia e Belgio, avversarie nella finalina di Nations League valida per il terzo e quarto posto. Squadre in campo sotto il sole autunnale, allo Juventus Stadium e Roberto Mancini presenta i suoi con Donnarumma tra pali – applausi per lui, come di dire: “qui siamo allo Juventus Stadium” – Di Lorenzo a destra, Acerbi e Bastoni centrali, Emerson sulla corsia di sinistra. Centrocampo con Locatelli davanti alla difesa, Barella e Pellegrini i mediani a sostegno. Tridente d’attacco con Chiesa e Berardi a supporto di Raspadori.

Belgio con Courtois tra i pali, difesa a tre con Alderweireld, Denayer e Vertonghen a centrocampo Castagne sulla destra, centrali Tealemans e Witsel e a, sinistra Ferreira. Tridente d’attacco composto da Saelemaekers, Batshuayi e Vanaken. Primi minuti di gioco, con gli azzurri in cattedra, Chiesa e Berardi ci provano con alcune giocate individuali, che impegnano Courtois prima e Alderweireld dopo, costretto a fare gli straordinari per fermare Chiesa. Belgio che si fa notare al 25′ con Saelemaekers che colpisce l’incrocio dei pali, nel finale del primo tempo ancora Chiesa pericoloso in area fiamminga e Courtois, salva miracolosamente.

Nella ripresa belgi ancora sotto pressione, Barella sugli sviluppi di un corner scaglia un destro da posizione centrale ed é il vantaggio azzurro, ancora l’Italia con un incursione di Raspadori in area che manda il pallone a lato. Batshuayi, per il Belgio si fa notare colpendo la traversa. Al 65′, Castagne commette fallo in area su Chiesa ed è calcio di rigore, trasformato da Berardi, due a zero. Belgio, coraggioso e sempre pronto nelle ripartenze, colpisce il palo con Carrasco e al minuto 86,va a segno con De Katelaere, giovane attaccante promessa del Bruges. Termina due a uno allo Stadium la sfida tra Italia e Belgio

Italia bella e fortunata raggiunge il terzo posto in Nations League, con una squadra in parte rivista nel settore di centrocampo dove Locatelli è partito titolare rilevando Jorgihno, Pellegrini ha rilevato Verratti – per quest’ultimo prestazione deludente nella semifinale contro la Spagna – e in ultima analisi il tridente d’attacco orfano di Insigne e Immobile, ha dato utili indicazioni a Mancini per il futuro a cominciare dall’insostituibile Chiesa, dall’innesto della promessa Raspadori, come punta centrale e dall’esperiente Berardi.