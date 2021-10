Serie A: Napoli espugna Firenze. KO Lazio a Bologna, Inter vittoriosa sul Sassuolo al Mapei Stadium

Alla settima giornata di campionato, non mancano le sorprese. Negli anticipi di sabato si inizia subito con il pareggio casalingo del Cagliari di Mazzarri, che ospita il Venezia in una sfida salvezza che vede subito passare in vantaggio i cagliaritani, con Keita Balde al minuto 19.

I sardi, riescono a contenere le incursioni dei lagunari, ma cedono nel finale al minuto 92, in pieno recupero con un goal di Busio, che regala al Venezia un prezioso punto, in un campo difficile. Rammarico per il Cagliari che occupa l’ultimo posto in classifica con soli tre punti in sette gare.

La Salernitana, ospita il Genoa, anche questa sfida per la salvezza che termina sull’uno a zero per i padroni di casa con il goal di Djuric al 66′. L’Inter vince in rimonta al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, dopo un primo tempo incerto, giocato dai nerazzurri, in balia dell’intraprendete Sassuolo. Apre le marcature Berardi per i padroni di casa su un penalty al 22′. Nella ripresa, l’Inter si sveglia dal letargo con i cambi effettuati da Inzaghi e pareggia, con un incornata di Dzeko, su cross di Perisic. Il vantaggio, arriva su un rigore trasformato da Lautaro Martinez che al 78′,sigla il due a uno finale.

Il derby della Mole Antonelliana, termina con la vittoria della Juventus sul Torino grazie al goal di Locatelli all’86’,quattro minuti allo scadere della gara. Juventus, che continua la rimonta, nonostante orfana degli infortunati Dybala e Morata.

Le sfide domenicali, vedono il tonfo della Lazio a Bologna, superata dalla squadra di Michailovic con un sonoro e pesante tre a zero. Le marcature per i rossoblu, siglare da Barrow al 14′,Theate tre minuti dopo e Hockey al 68′ che chiude la gara, per un Bologna che torna a vincere dopo quattro giornate.

Poker del Verona che ospita lo Spezia al Bentegodi. Per la squadra di Tudor i goal siglati da Simeone al 4′ minuto, Faraoni raddoppia al 14′,Caprari al 42′ e Bessa per il quarto goal al 71′. Vittoria che consente agli scaligeri, di conquistare tre preziosi punti salvezza.

A Marassi, goal e spettacolo tra Sampdoria e Udinese. Ospiti subito in vantaggio con Pereyra al 15′,pareggio del blucerchiati con un autorete di Stryger. Udinese nuovamente in vantaggio con Beto che sigla il due a uno. Al 48′ il pareggio della Sampdoria con un rigore trasformato da Quagliarella per il due a due. Nella ripresa, al 69′,Candreva porta in vantaggio la Sampdoria per il momentaneo tre a due, ma dura poco la festa dei Doriani, raggiunti da Forestieri che sigla il tre a tre finale per l’Udinese.

Il Napoli conferma il buon momento in campionato e realizza la settima vittoria consecutiva a spese della Fiorentina. Al Franchi di Firenze, i viola passano in vantaggio con Quarta alla mezz’ora di gioco. Il Napoli spinge e pareggia con Lozano al 38, nella ripresa la squadra di Spalletti, passa in vantaggio con Rrahami al 50′, partita che si chiude con il punteggio di due a uno per i partenopei che guidano la classifica a pieni punti.

La Roma di Mourinho, batte l’Empoli all’Olimpico con il risultato di due a zero. Giallorossi in vantaggio, con Pellegrini al 48′,fresco del rinnovo contrattuale con la Lupa e con Mkytaryan al 48′.Giallorossi che tengono comunque il passo nella, zona alta della classifica, insieme a Inter e Milan.

Posticipo serale di lusso tra, Atalanta e Milan, che chiude questo weekend, ricco di emozioni. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia il Milan, passa in vantaggio con Calabria al primo minuto di gioco. Tonali al 43′ raddoppia a conferma di un’Atalanta svogliata e distratta, il tris del Milan, arriva al 78′,con Leao. L’Atalanta, si sveglia solo nel finale con Zapata su calcio di rigore all’86’ e con Pasalic al 94′.Tre a due per un Milan che si piazza al secondo posto in chiave Anti Napoli.