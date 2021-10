Europa League: Crollo casalingo per il Napoli, vince la Lazio in casa

In Europa League, Napoli di scena al Maradona Stadium, contro i russi dello Spartak Mosca nell’incontro valevole per la fase a gironi del gruppo C. Napoli subito in avanti, al primo minuto con Elmas che sigla il vantaggio partenopeo. Alla mezz’ora l’episodio che cambia la gara in quanto Mario Rui entra male sul russo Moses e si becca il giallo, il VAR non perdona ed espelle il giocatore napoletano.

Nella ripresa, con un Napoli in dieci, lo Spartak sale in cattedra e pareggia con con Promes, complice la deviazione di Koulibaly, Ignatev porta in vantaggio lo Spartak nuovamente, mentre c’è un’altra espulsione stavolta nelle file dello Spartak che riguarda Coufriez. Promes si ripete allo scadere per il tre a uno dello Spartak e nei minuti di recupero Osimhen per il Napoli sigla il tre a due. Partenza in salita, per gli uomini di Spalletti in Europa League,con un punto in due gare giocate.

Nel gruppo E, Lazio vittoriosa all’Olimpico con due goal fatti alla Lokomotiv Mosca. Gara soddisfacente, per gli uomini di Sarri che passano in vantaggio con Basic su invito di Pedro. Il raddoppio, arriva poco dopo la mezz’ora con Patric che capitalizza i tre punti che servivano alla Lazio, dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray. L’effetto Derby, per la Lazio c’è e si vede.

In Conference League, la Roma di Mourinho vince in trasferta per tre reti a zero contro gli ucraini dello Zorya Luhansk, nell’incontro velevole per la fase a gironi del gruppo C. Giallorossi in vantaggio con El Shaarawy, raddoppio ad opera di Smalling e terzo goal siglato da Abraham. Roma che conduce il girone C a pieni punti, con due vittorie consecutive.