Champions League: Bilancio negativo per le milanesi. Vincono Juventus e Atalanta

Secondo turno settimanale di Champions League con un bilancio amaro per le milanesi. Sfortunato il Milan di Pioli nell’incontro casalingo contro l’Atletico Madrid, valido per il Girone B, al Giuseppe Meazza i rossoneri partono bene, con un goal di Leao, sempre più una certezza nello scacchiere tattico di Pioli.

Primo tempo, da elevato tasso tecnico da parte di entrambe le squadre, ma la sorpresa per i rossoneri arriva con l’espulsione di Kessie, per somma di ammonizioni. Pareggio per i Colchoneros che arriva ad opera di Griezman e nel finale, il VAR è protagonista nel rigore decretato all’Atletico per un fallo di mano in area rossonera di Kalulu. Suarez non sbaglia dal dischetto e sigla il due a uno. Rigore dubbio, VAR disattento nel non rilevare il fallo iniziale sempre di mano di Lemar dell’Atletico Madrid.

A Donetsk, l’Inter pareggia contro lo Shaktar nel girone D, dopo aver sprecato diverse occasioni da rete con Dzeko, Lautaro e con Barella che colpisce la traversa. Neroazzurri, apparsi stanchi e troppo imprecisi sotto porta Shaktar determinato nel possesso palla, ma altrettanto poco lucido sotto porta. Un punto ciascuno, che non soddisfa le due squadre.

Atalanta che guadagna tre punti contro gli svizzeri dello Young Boys, nel Girone F. A Bergamo gli uomini di Gasperini dominano per l’intera gara, passando in vantaggio con Pessina su invito di Zapata. Per i bergamaschi, prestazione convincente e buona tenuta atletica. Preoccupa l’infortunio dell’atalantino Gossens, per il resto, non si può immaginare, una Champions senza l’Atalanta.

Allo Stadium, la Juventus nel Gruppo H, ospita il Chelsea campione in carica. Bianconeri in vantaggio con Federico Chiesa allo scadere del primo tempo. I blues tengono bene il campo, con un buon possesso palla, Juventus ordinata, seppur con qualche sbavatura nel pacchetto arretrato e sempre pronta nelle ripartenze. Ottima gara di Bernardeschi che ha propiziato il goal di Chiesa e di Cuadrado. Per il Chelsea, qualche occasione sprecata con Lukaku e nulla più.

In questa sessione di Champions, la vera sorpresa è lo Sheriff Tiraspol, alla sua prima apparizione nella fase a gironi del gruppo d, dove espugna il Santiago Bernabéu a spese del Real Madrid. La squadra Moldava, vince per due a uno e si porta alla testa del girone a pieni punti.