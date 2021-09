L’Albania lamenta il ritardo nell’avvio dei negoziati per l’adesione alla UE

Il primo ministro albanese si è lamentato del ritardo nell’avvio dei negoziati per l’adesione alla UE con il suo paese, affermando che il veto della Bulgaria stava tenendo in ostaggio il processo.

Edi Rama ha parlato in una conferenza stampa con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è in tournée regionale in vista di un vertice UE-Balcani occidentali il 6 ottobre.

Rama ha definito “assurda” la situazione dell’Albania, osservando che la Bulgaria sta bloccando l’inizio dei colloqui con la Macedonia del Nord e di conseguenza frena anche l’Albania.

I paesi dei Balcani occidentali — Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia — si trovano in fasi diverse del percorso di adesione all’UE. I fattori recenti che hanno ritardato il loro progresso includono l’interesse in stallo del blocco per l’allargamento e anni di disordini diplomatici sulla Brexit.

Albania e Macedonia del Nord hanno entrambe soddisfatto i criteri per avviare i negoziati di adesione, ma il membro dell’UE Bulgaria si oppone all’adesione della Macedonia del Nord, citando una disputa bilaterale sulla storia e sull’identità nazionale. Poiché le offerte dei due paesi sono collegate e l’avvio dei negoziati di adesione richiede l’approvazione unanime di tutte le 27 nazioni dell’UE, il veto ha impedito anche all’Albania di andare avanti.

Von der Leyen si è impegnata a cercare di persuadere i paesi dell’UE a tenere conferenze intergovernative con l’Albania e la Macedonia del Nord quest’anno. Alti funzionari degli Stati Uniti hanno anche avvertito che gli avversari occidentali continueranno a guadagnare influenza nella regione, se la controversia rimane irrisolta.

“Ti abbiamo chiesto molto e tu hai risposto. Faremo di tutto per superare gli ostacoli che abbiamo al momento e che non dovrebbero ostacolare il processo di allargamento”, ha affermato von der Leyen.

“Voglio davvero portare avanti questo processo in modo che possiamo iniziare prima della fine dell’anno”, ha detto.

Von der Leyen ha affermato che l’UE è concentrata sulla mobilitazione di 9 miliardi di euro (10,5 miliardi di dollari) in progetti e sulla raccolta potenziale di investimenti fino a 20 miliardi di euro (23,5 miliardi di dollari) nel 2021-2027 per i Balcani occidentali e i 18 milioni di persone della regione.

Il blocco ha assicurato mezzo miliardo di euro (585 milioni di dollari) quest’anno per progetti nei Balcani occidentali e sta cercando di trovare altri 600 milioni di euro (700 milioni di dollari).

Una delle nazioni più giovani d’Europa, la Macedonia del Nord ha trascorso anni in una disputa con la Grecia che le ha impedito di aderire all’Unione Europea e alla NATO. Il percorso del paese verso l’adesione al club è ora bloccato dalla Bulgaria.

Il governo di Sofia vuole che la Macedonia del Nord riconosca formalmente che la sua lingua ha radici bulgare e che elimini ciò che dice essere retorica antibulgara.

Martedì anche Von der Leyen si è recata in Macedonia del Nord e nel corso della settimana visiterà altri paesi dei Balcani occidentali.

“Il futuro della Macedonia del Nord è nell’Unione Europea. Ti vogliamo al nostro fianco”, ha detto von der Leyen durante una conferenza stampa con il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev. “Ora tocca all’Unione europea dare risultati”.

Zaev ha affermato che qualsiasi continuazione del blocco sta danneggiando la credibilità dell’UE.

“Abbiamo preso tutte le misure necessarie e abbiamo fatto tutte le riforme necessarie”, ha detto. “Faremo i passi aggiuntivi accettabili per sbloccare l’allargamento dell’UE e ci aspettiamo che la Bulgaria sblocchi questo processo”.