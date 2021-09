Il Napoli è strepitoso. Il derby di Roma: Sarri batte Mourinho

Sesta giornata di Serie A, da fuochi d’artificio, dove negli anticipi del fine Week end c’è l’Inter ad animare la sfida per la vetta con l’incontro al Meazza contro l’Atalanta di Gasperini. Al 5′ minuto Lautaro Martinez segna portando in vantaggio la Beneamata e aprendo uno spiraglio per inseguire, la vera squadra da battere: Il Napoli di Spalletti.

Squadre ben messe in campo, con un’Atalanta che spinge per il pareggio e lo trova con Malinowski. Inter ci prova nuovamente, ma non trova la porta nonostante le ripartenze e il pressing in avanti, Toloi dell’Atalanta trova il due a uno e Gasperini incita i suoi, nella speranza di portare tre punti importanti e pesantissimi a Bergamo. Dzeko sotto porta firma il tre a due e subito dopo Di Marco center la traversa su calcio di rigore. Termina con un due a due, la sfida tra due squadre che esprimono buon calcio e rammarico per Inzaghi, su un rigore fallito, quello del tre a due.

Avanti Milan a La Spezia, il Diavolo porta tre punti a casa, con i goal siglati da Maldini Junior che porta i rossoneri in vantaggio e con il pari dello spezzino Verde. Il goal vittoria per il due a uno lo sigla Diaz regalando i tre punti alla squadra di Pioli che raggiunge la vetta con 16 punti.

Mattia Destro è il trascinatore del Genoa di Ballardini. Allo stadio Ferraris, i grifoni ospitano il Verona di Tudor che al minuto 8 gela Marassi con Simone. Raddoppio degli scaligeri con Barak su rigore e la reazione del Genoa non si fa attendere. Criscito accorcia su rigore, Destro confeziona due perle subito dopo per il momentaneo tre a due. Al primo minuto di recupero, Kalinic pareggia e chiude una gara avvincente e ricca di emozioni.

La Juventus, ospita la Sampdoria nella, sfida domenicale dell’ora di pranzo. Bianconeri in avanti con Dybala, raddoppio di Bonucci dagli undici metri e di Yoshida per i Blucerchiati che accorciano le distanze. Locatelli, per la Juventus sigla il tre a uno, mentre Candreva riapre la gara al minuto 83. Vittoria scaccia crisi per la Juve che deve risalire la china, con la sua seconda vittoria in campionato.

Poker dell’Empoli che ospita in casa il Bologna di Mihailovic. Per l’Empoli apre le marcature un autogol di Bonifazi, il Bologna pareggia con Barrow, ma alla mezz’ora il giovane Pinamonti, riporta l’Empoli sul due a uno. Bajrami su rigore porta l’Empoli sul tre a uno, mentre Arnautovic per il Bologna, sigla il tre a due riaccendendo la gara. Il quarto e definitivo goal per gli empolesi lo segna Ricci allo scadere.

Berardi affonda la Salernitana, con l’unico goal siglato dal Sassuolo al Mapei Stadium. Per i nero verdi, tre punti d’oro, per i campani sconfitta pesante e salvezza da raggiungere.

Al Dacia Arena, l’Udinese si ferma di fronte ad una Fiorentina che passa in vantaggio grazie ad un penalty trasformato dal gioiello di casa viola, Vlahovic. Fiorentina al quarto posto, appaiata con la, Roma di Mourinho che esce sconfitta dal Pirotecnico Derby della capitale, nella sfida contro la Lazio di Sarri.

Per la Lazio apre al 13′ Milinkovic Savic, sei minuti dopo Pedro raddoppia e gela l’Olimpico Giallorosso. Accorcia le distanze Ibanez, ma Felipe Anderson sigla il terzo goal laziale. Il romanista Veretout riapre la gara al 68′,ma termina sul tre a due in favore della Lazio che con la vittoria nel derby capitolino, torna con arroganza nella corsa verso le zone alte della classifica.

Napoli a punteggio pieno, nel posticipo serale, con sei vittorie su sei gare giocate, la squadra di Spalletti si impone sul Cagliari con un secco due a zero. I gol siglati dal diamante nero Osimhen e da Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Per il Cagliari, prima sconfitta della gestione dell’ex partenopeo Mazzarri.