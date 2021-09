Mps: Letta chiede che il governo convochi i sindacati

All’evento di Bologna Futura2021 il segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiesto che il governo convochi i sindacati del Monte Paschi di Siena. “Oggi i lavoratori sono in sciopero. Il futuro di quella banca è il futuro di tante famiglie”, ha aggiunto, precisando che c’è “bisogno di ripensare la modalità con la quale nel Paese il lavoro si sviluppa e interagisce con il reddito e con le diseguaglianze crescenti”.

Intanto PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca richiedono certezze per il futuro occupazionale e professionale dei lavoratori del Monte Paschi di Siena “dopo anni in cui, con grande dedizione, tanti sacrifici e senso di responsabilità, hanno consentito alla banca di rimanere in attività e puntare al rilancio”. Secondo i sindacati serve chiarezza “rispetto all’ipotizzata operazione di fusione con Unicredit, che al momento è vincolata a una trattativa con il ministero dell’Economia, di cui non si sa ancora nulla”.

Intanto proseguono i lavori di Amco e Mediocredito Centrale sul dossier Mps “Stiamo lavorando e siamo contenti, anche se forse questa espressione suona strana, di poter svolgere un ruolo nella soluzione di una situazione che se risolta consentirebbe al settore bancario di consolidarsi e arrivare a livelli di efficienza e produttività superiori”, ha affermato Marina Natale, amministratore delegato di Amco, intervenendo all’Npl Meeting 2021 in corso a Cernobbio. “Ci piace l’idea di essere un attore di questo percorso di de-risking”, ha aggiunto Natale. Un de-risking che favorisce tutto il consolidamento bancario”, ha osservato la top manager. Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, ha confermato che Mcc “si trova ancora in data room per valutare una porzione di sportelli bancari” di Mps, ma non ha aggiunto altro.