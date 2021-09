Serie A: La Roma cade al Bentegoti. Allo Stadium pari tra Juventus e Milan

Nel vivo della quarta giornata di Serie A, la Roma di Mourinho cade al Bentegodi con il risultato di tre a due per il Verona. Per gli scaligeri è la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila, costate l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Tudor, alla prima gara che inizia subito in salita con il goal siglato da Pellegrini, che porta in vantaggio i giallorossi.

Il Verona non perde la testa, Barak e Caprari orchestrano bene in avanti e arriva il pareggio nella ripresa con lo stesso Barak, su invito di Caprari.Lo stesso Caprari si ripeterà raddoppiando per gli scaligeri. Roma, aggressiva e determinata con Pellegrini in splendida forma, che cerca di servire Abraham in avanti, anticipato da Ilicic che deposita la palla sulla propria porta ed è il pareggio per gli ospiti. Sembra finita, ma il Verona trova il tre a due finale, con una magia di Faraoni che regala i tre punti alla squadra allenata dal nuovo arrivato Tudor.

La Lazio di Sarri, pareggia a Cagliari con il risultato di due a due. I goal siglati da Immobile al 45′,che porta in vantaggio i bianco celesti, a, seguire Joao Pedro-sempre più una certezza nell’undici cagliaritano – pareggia un minuto dopo. Il Cagliari passa in vantaggio, con Keita, ma viene raggiunto nel finale da Cataldi che sigla il due a due per la Lazio. Primo punto della gestione Mazzarri a Cagliari.

A Venezia lo Spezia, passa per due a uno contro i lagunari, ben messi in campo e molto creativi. I goal siglati da Bastoni, sua la prodezza balistica che al 13′,porta in vantaggio lo Spezia. Il pareggio per i Lagunari è siglato da Ceccaroni, nei minuti di recupero lo Spezia segna il goal vittoria con Bourabia, che regala tre preziosi ai liguri.

Ad Empoli è tutta Sampdoria. I blu cerchiati, si impongono sul campo toscano per tre a zero. I goal siglati da Caputo alla sua prima doppietta in campionato al 31′ e 52′ e Candreva per il tre a zero finale al 70′. Prima vittoria in campionato per D’Aversa e ottava doppietta in carriera per Caputo.

Nel posticipo di lusso allo Juventus Stadium, la Juve reduce da due sconfitte e un pareggio in campionato, ospita il Milan di Pioli. Al 4′ minuto Alvaro Morata porta la Signora in vantaggio. Dopo la doccia fredda, la Juventus sempre più aggressiva va a sfiorare il raddoppio, sempre con Morata. Milan nella ripresa più incisivo e ordinato con Tonali che sugli sviluppi di un corner, imbecca Rebic per il pari. Termina con un goal per parte, la sfida allo Stadium, da segnalare un intervento dubbio di Tomori in area rossonera sul francese Rabbiot, per l’arbitro non è rigore.

Aspettando il Napoli di Spalletti nel posticipo di Lunedì in trasferta a Udine, Inter e Milan si godono la testa della classifica di Serie A.