Serie A: Goleada Inter. Terza sconfitta per il Genoa in casa contro la Fiorentina

Bene Atalanta e Torino

La quarta giornata di Serie A, comincia nell’anticipo di Venerdì che vede impegnato il Torino di Juric, in trasferta contro il Sassuolo di Dionigi. Al Mapei Stadium, Raspadori e Company, si devono arrendere al goal corsaro del granata Pijaca. Sassuolo, tramortito da un solo colpo, Torino con due vittorie che allontanano la quadra dalla zona pericolo.

Al Meazza, l’Inter riparte, dopo la sconfitta interna contro il Real Madrid in Champions, ospitando il Bologna di Mihailovic e degli ex di turno. In maglia rossoblu, si presentano due ex Interisti come Gary Medel e Marco Arnautovic. Il risultato per gli uomini di Mihailovic sarà pesante, con un sonoro 6 a 1 a favore dei padroni di casa. Lautaro, Skriniar, doppietta di Dzeko, Barella, Vecino, insomma per il Bologna non c’è gara, per l’Inter tanta strada ancora da fare, ma con una partenza da 15 goal in quattro gare e di tre vittorie e un pareggio per l’undici di Simone Inzaghi.

La Fiorentina espugna Marassi con un 2 a 1. I gigliati, riescono a trafiggere con due goal, un Genoa che ha evitato il peggio grazie all’esperienza del portiere Sirigu. Fiorentina in goal con Saponara al 60’e Bonaventura ad un minuto dalla fine. Per il Genoa, accorcia le distanze Criscito su rigore. Nel diluvio di Marassi, i viola esprimono un buon calcio, mentre per Ballardini è arrivato il momento della verità, la sua potrebbe essere la terza panchina di serie A a saltare, nel caso in cui i grifoni non trovino una certa continuità di risultati.

Atalanta vittoriosa a Salerno, con un goal di misura siglato dall'”Interista” Zapata al 75′, su assist di Ilicic. Salernitana, pimpante e ben messa in campo, che spreca diverse occasioni da goal con Kechrida, Mamadou, Coulibaly e Obi che colpisce il palo. Atalanta corsara, poco brillante e già affaticata dagli impegni di Coppa c’entra una traversa con Gosens, ma alla fine riesce a beffare la Salernitana che dopo quattro giornate rimane a secco di punti. Atalanta al sesto posto con sette punti, non perde di vista la vetta.