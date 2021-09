Le statistiche delle squadre italiane interessate alle competizioni europee: la dittatura dell’over 2,5

Le quote calcio sono in costante oscillazione e ogni movimento non è per nulla casuale ma dettato da statistiche ben precise, risultato complessivo degli esiti degli incontri. I fattori determinanti che riguardano le squadre italiane interessante nelle competizioni europee sono diversi, ecco quali sono le statistiche di Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli e Roma.

Il bluff di Allegri in partenza

Massimiliano Allegri è un vero appassionato di quote e statistiche, anche negli scorsi anni ci ha abituato a false partenze finite per diventare vere e proprie cavalcate che hanno consentito alla Juventus di tagliare il traguardo come prima. In questa fase di campionato i bianconeri terminano i loro match sempre con 3 o più gol, l’over 2,5 si è verificato in tutti i match del livornese, tranne contro l’Empoli.

La Roma del grande Mou

Ottima partenza per i giallorossi che in campionato hanno fatto il pieno di punti distinguendosi anche nella nuova competizione europea. I risultati per ora prevedono sempre l’over 2,5 e i gol subiti sono davvero pochi, soltanto 2 in campionato. Le reti segnate in 3 partite? 9, una media di 3 gol a partita.

Il Milan di Ibra

Ottima la partenza in campionato dei rossoneri che hanno collezionato 9 punti in 3 partite, vincendo contro Sampdoria, Cagliari e Lazio. Sfiorata l’impresa in Champions contro il Liverpool, la squadra di Ibra offre spettacolo e gol, in campionato ha realizzato 7 gol in 3 partite, contro il Cagliari il match è terminato con il simbolo statistico dell’Over 3,5, contro la Lazio il 2 – 0 ha confermato l’under 2,5 come nella prima di campionato contro la Sampdoria (Under 1,5).

La Lazio di Sarri

A parte la sconfitta contro il Milan, la squadra di Sarri si è dimostrata una compagine a trazione ultra over, segnando 9 gol in 2 partite. Contro l’Empoli ha vinto 3 – 1 nella prima giornata di campionato, contro lo Spezia ha vinto per 6 – 1 nella seconda giornata di campionato, in media le aquile segneranno fra i 3 e i 4 gol a partita se continuano di questo passo.

Inter di Simone Inzaghi

Partenza a trazione ultra over anche per i nerazzurri che nelle prime due giornate di campionato hanno racimolato 6 punti e segnato 7 reti, peccato per il pareggio a Genova e per la partita persa allo scadere in Champions contro il Real Madrid. Nonostante ciò, l’Inter sta dimostrando di essere una squadra solida, votata all’attacco e con un gran senso del gol.

L’Atalanta del Gasp

Gasperini sta avendo i suoi grattacapi in campionato, in media ci sono quasi sempre 3 gol in una partita dei nerazzurri, peccato che in Serie A abbiano già esaurito tutte le chances a disposizione collezionando 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Anche in Champions League è stato confermato l’over 2,5 con una differenza fondamentale, l’Atalanta ha pareggiato fuori casa contro il Villareal, squadra vincitrice dell’Europa League e della Supercoppa Europea.

Il super Napoli di Spalletti

I partenopei sono la squadra che sta dimostrando di essere al top in qualsiasi occasione, in campionato viaggia a punteggio pieno e ha battuto anche la Juventus con una splendida remuntada. Il simbolo statistico più ricorrente è l’over 2,5, la compagine di Spalletti non risparmia i gol.