Europa League: grande Napoli con Osimhen, Strakosha condanna la Lazio

Inizia con un pareggio in rimonta l’avventura del Napoli in questa Europa League: la partita con il Leicester, valida per il primo turno del girone C, finisce 2-2. Gli inglesi si portano in vantaggio con Perez al 9’ e raddoppiano con Barnes al 64′. Gli uomini di Spalletti, che nel primo tempo creano tanto ma non riescono a concretizzare, pareggiano grazie alla doppietta di Osimhen, a segno al 69’ e all’87’.

L’Europa League 2021-2022 della Lazio inizia da Istanbul con una sconfitta. I biancocelesti perdono 1-0 alla Türk Telekom Arena contro il Galatasaray di Terim. Poche le occasioni nel primo tempo, più emozioni nel secondo. A sbloccare il risultato è un’autorete di Strakosha al ’66: il portiere biancoceleste perde il pallone in presa alta e la sfera sbatte contro il palo e s’infila in porta. La partita era valida per la prima giornata del gruppo E, che si è completata con la sfida tra Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia finita 1-1.

Europa Conference League

Finisce 5-1 Roma-Cska Sofia, partita valida per la prima giornata del girone C di Conference League. All’Olimpico, gli uomini di Mourinho vanno in svantaggio dopo 10 minuti ma riescono a ribaltare il risultato. A segnare il gol del pareggio è Pellegrini, che pennella un destro morbidissimo all’incrocio, poi il 2-1 di El Shaarawy, la seconda firma di Pellegrini, le reti di Mancini e Abraham.