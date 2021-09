Serie A: weekend amaro per la Juventus

Weekend amaro per la Juventus che subisce la seconda sconfitta in campionato, in questa terza giornata ricca di emozioni che iniziano proprio con gli anticipi di sabato.

Al Maradona Stadium Napoli-Juventus è una sfida al vertice, o meglio, alla vigilia del match questa Juve sembra intenzionata a riparare la falla subita in casa aperta dall’empolese Mancuso. Per la cronaca, Morata sfrutta un errore di Manolas e dopo ’10 di gioco Juve in vantaggio.

Il Napoli pressa, e Politano agguanta il pareggio trascinando in rete un tiro di Insigne, chiude i conti Koulibaly per 2-1 sull’errore del neoacquisto bianconero Kean. La prima senza Cristiano Ronaldo, la prima di Mose Kean e per Allegri è un bel rebus per questa Juve.

Fiorentina vittoriosa a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. La squadra di Italiano passa con due rigori trasformati da Vlahovic e con un terzo rigore trasformato dai padroni di casa con Zapata. Tre rigori in tutto e Fiorentina che conquista tre preziosi punti.

Il colpaccio del Venezia che in toscana centra i primi punti della stagione contro un Empoli ancora gasato per l’impresa corsara contro la Juventus. Per i veneti i goal siglati da Henry e raddoppio di Okereke, accorcia le distanze per i toscani Bajrami su calcio di rigore.