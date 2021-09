La Polonia sostiene lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia

Il parlamento polacco ha votato per sostenere lo stato di emergenza lungo il confine con la Bielorussia, dichiarato la scorsa settimana a causa della pressione migratoria.

Il voto è arrivato dopo che il primo ministro Mateusz Morawiecki ha dichiarato ai legislatori che il paese deve affrontare una minaccia da Russia e Bielorussia mentre cercava sostegno per lo stato di emergenza, dichiarato la scorsa settimana dal presidente Andrzej Duda, un passo senza precedenti nella storia post-comunista del paese.

Morawiecki ha detto al parlamento che la difesa dei confini polacchi è responsabilità dello Stato e che “a Mosca e a Minsk si stanno scrivendo scenari” che minacciano la sicurezza e la sovranità della Polonia.

Polonia, Lituania e Lettonia – le tre nazioni dell’Unione Europea che confinano con la Bielorussia – accusano il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di spingere illegalmente migranti dall’Iraq, dall’Afghanistan, dalla Siria e da altri paesi nei loro paesi. Lo chiamano un atto di “guerra ibrida” contro i loro paesi in vendetta per le sanzioni dell’UE.

Morawiecki e altri funzionari hanno difeso lo stato di emergenza anche osservando che Mosca inizierà grandi esercitazioni militari in Russia e Bielorussia alla fine di questo mese.

Lo stato di emergenza consente alle autorità di impedire a giornalisti e altri civili di operare entro 3 chilometri (quasi 2 miglia) dal confine con la Bielorussia. Alcuni legislatori hanno accusato il governo di usarlo per limitare i diritti dei giornalisti al lavoro e dei cittadini il diritto di ottenere informazioni dal confine.

Tomasz Siemoniak, vice leader del principale partito di opposizione, Piattaforma civica, ha affermato che non c’è dubbio che la Polonia abbia avversari esterni che cercano di indebolirla, una minaccia che secondo lui non dovrebbe mai essere presa alla leggera. Ma l’ex ministro della Difesa ha sostenuto che ora non c’era alcuna giustificazione per lo stato di emergenza. Ha accusato le autorità al governo di usarlo per distrarre dall’aumento dei prezzi, dagli scandali e dai problemi del sistema sanitario.

Morawiecki ha affermato in una precedente conferenza stampa che i migranti che cercano di entrare in Polonia illegalmente dalla Bielorussia ricevono cibo e denaro dai servizi di sicurezza bielorussi.

Mentre migliaia di migranti sono stati respinti o rinchiusi in centri chiusi per immigrati, l’obiettivo principale per settimane è stato di circa 30 persone bloccate al confine tra Polonia e Bielorussia.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni di Ginevra ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per le “terribili condizioni” in cui si trovano, affermando che stanno affrontando “condizioni estremamente dure, con accesso limitato all’acqua potabile e al cibo, assistenza medica, servizi igienici e riparo”.

“Il prolungamento di questa situazione inaccettabile rappresenta una grave minaccia per la vita e la salute dei migranti”, ha affermato l’OIM.

I funzionari polacchi hanno respinto con forza l’idea che i migranti siano vittime private degli aiuti umanitari. A Varsavia, le autorità polacche hanno rilasciato immagini che, secondo loro, mostrano le forze di sicurezza bielorusse che forniscono ai migranti cibo, vestiti e trasporto in auto. Alcuni sembravano mostrare funzionari della Croce Rossa bielorussa, che li ha visitati la scorsa settimana.

Blazej Pobozy, viceministro degli interni, ha affermato che era una “falsa narrativa” vedere le persone al confine come “rifugiati poveri e affamati che non ricevono aiuto da nessuna parte”.

Il ministro dell’Interno Mariusz Kaminski ha affermato che la maggior parte di coloro che sono entrati illegalmente in Polonia sono iracheni che hanno viaggiato in aereo da Baghdad a Minsk. Ha detto che c’era anche un gruppo di afgani che hanno vissuto per anni in Russia e ora gli è stato offerto l’accesso all’UE.

Il destino del gruppo ha sollevato preoccupazioni tra alcuni in Polonia che accusano il governo di essere disumano. La Polonia ha dispiegato soldati al confine, l’ha rinforzato con filo spinato e si è rifiutato di consentire al gruppo di chiedere asilo.

Con la Russia che inizia le esercitazioni militari questo mese, Morawiecki ha affermato che “non abbiamo avuto una situazione così tesa per 30 anni”.