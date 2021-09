Travolto da un braccio meccanico, muore operaio a Pomigliano d’Arco

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Questa volta è accaduto nel napoletano, a Pomigliano d’Arco, dove un operaio di 34 anni è deceduto a causa di un incidente avvenuto all’interno di una ditta che si occupa della manutenzione di mezzi pesanti, la Sater con sede in via San Giusto.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Martino, di Mugnano di Napoli, stava lavorando alla riparazione di un mezzo per il trasporto dei container quando si è staccato un braccio meccanico che lo ha travolto in pieno. Per il 34enne, benchè immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta.

Dura presa di posizione da parte del segretario generale della Fillea-Cgil di Napoli, Giovanni Passato: “Gli omicidi nei luoghi di lavoro, perché di questo si tratta, non trovano adeguate risposte da parte degli organi preposti al controllo. Basta chiacchiere: bisogna introdurre per queste fattispecie il reato di omicidio colposo. Bisogna punire in modo esemplare chi nell’organizzazione del lavoro è imprudente e poco attento alla vita e alla salute dei lavoratori”.