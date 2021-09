Decreto Infrastrutture: il Consiglio dei ministri ha approvato il dl

Con il decreto viene anche riattivato l’ecobonus per le auto elettriche. “Per garantire e ottimizzare l’utilizzo dei fondi destinati all’acquisto di veicoli compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO2 – spiega il ministero dello Sviluppo economico – le risorse previste per l’Extrabonus (oltre 57 milioni di euro) vengono riallocate sul fondo ordinario dell’incentivo Ecobonus“. Riaperti anche i termini per prenotarlo.

Per migliorare la funzionalità del ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili, il dl va a istituire anche il “Centro per l’innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità” (Cismi). Si tratta di ricercatori e tecnologi che lavoreranno per potenziare la ricerca in tema di mobilità sostenibile e innovazione tecnologica.

Sono poi previste misure per rafforzare la sicurezza sulle navi e nelle operazioni in porto e altri interventi che rendano più sicura anche la rete ferroviaria. Riguardo all’attuazione del Pnrr, inoltre, il decreto introduce misure per velocizzare la realizzazione delle opere previste attraverso norme di semplificazione per le amministrazioni titolari degli interventi.

Un capitolo importante del nuovo decreto riguarda il Mezzogiorno, con la nuova norma che consentirà di sbloccare il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione di 4,6 miliardi di euro per gli anni 2022-33, al fine di assicurare il recupero del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Infine, ci sono norme che disciplinano la cessione del marchio Alitalia e degli slot aeroportuali. Confermate le garanzie per i passeggeri titolari di titolo di viaggio e voucher o titoli analoghi emessi dall’amministrazione straordinaria per voli successivi alla chiusura del vettore, prevista il 15 ottobre. L’indennizzo verrà erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito il servizio di trasporto.