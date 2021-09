Covid. La Calabria resterà in zona bianca per un’altra settimana

La Calabria resterà in zona bianca anche la prossima settimana. Solo la Sicilia resta in giallo. È quanto si appresta a decidere la Cabina di regia nel monitoraggio settimanale di oggi, a seguito dell’analisi dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità. https://www.lanuovacalabria.it/covid-la-calabria-restera-in-zona-bianca-per-unaltra-settimana

La Calabria ha due parametri da zona gialla. L’incidenza settimanale dei nuovi casi, salita a oltre 104 per 100 Mila abitanti, e l’occupazione dei reparti di area medica che è superiore alla soglia del 15%. Gli indicatori utilizzati in quest’ultimo caso sono quelli della giornata di martedì, quando la pressione sui reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Medicina generale era pari al 16,8%.

A ‘salvare’ la regione dal cambio di colore è stato invece il dato sulle terapie intensive. Sempre nella giornata di martedì, l’occupazione delle Rianimazioni era pari all’8,9%, dunque inferiore alla soglia del 10%. In sostanza la Calabria è rimasta in zona bianca per due ricoveri nei reparti di area critica. Questo significa che in vista del prossimo monitoraggio la situazione resta in bilico.

Questa mattina in Cittadella regionale è tornata a riunirsi l’unità di crisi estesa ai commissari straordinari delle Asp e delle aziende ospedaliere.