Kalabria Coast to Coast – Dallo Jonio al Tirreno

Dal mar Jonio al mar Tirreno attraverso il sentiero della Kalabria Coast to Coast. Uno spettacolare percorso naturalistico di 55 km in tre tappe, con partenza dalle spiagge della Costa degli Aranci a Soverato e arrivo alle spiagge della Costa degli Dei a Pizzo, passando per i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro.

Immersi tra antichissimi uliveti, fichi d’india e boschi secolari di castagni e faggi, attraverso i monti delle Preserre Calabre e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola, un cammino emozionale e sensoriale alla scoperta di antichi sapori e paesaggi mozzafiato. (organizzazione tecnica: BookYourItaly by Travel-Lab).

Venerdì 24 settembre – Partenza con pulman alle ore 17 da Parma per Soverato (si viaggia di notte).

Sabato 25 settembre (Soverato-Petrizzi) – Arrivo a Soverato alle ore 6,40. Colazione, registrazione del cammino, relax in spiaggia e bagno, acquisto pranzo al sacco. Ore 10 partenza dell’escursione. Ore 16 circa arrivo a Petrizzi. Sistemazione nelle camere, relax e cena.

Domenica 26 settembre (Petrizzi-Monterosso) – Ore 8 acquisto pranzo al sacco e partenza per la seconda tappa, destinazione Monterosso. Pranzo al sacco al lago Acero. Arrivo a Monterosso alle ore 17 (camminando lenti).

Lunedì 27 settembre (Monterosso – Pizzo Calabro) – Ore 9 acquisto pranzo al sacco e partenza terza tappa. Arrivo a Pizzo Calabro per le ore 15. Relax in spiaggia, bagno, merenda, ecc. Ore 19 partenza per Lamezia Terme e ore 20 partenza del pulman verso Parma (arrivo a Parma alle ore 8 di martedì 28 settembre).

Per maggiori info sul percorso, Kalabria coast to coast