Palazzo di 15 piani in fiamme a Milano, coinvolte 70 famiglie

Paura per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento in un edificio di 15 piani in via Giacomo Antonini, nella periferia sud di Milano, nel pomeriggio di ieri attorno alle ore 17,45. In strada c’erano centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continuava ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco soccorrendo le persone che sono state portate in salvo durante le operazioni di evacuazione dello stabile. Completamente distrutta la facciata dell’edificio, composta da pannelli che, per via di alcune esplosioni avvenute negli appartamenti, sono saltati anche verso la strada, riempiendo di rottami la via. Non sono stati interessati i negozi vicini, un supermercato Penny, un McDonald’s e un rivenditore di scarpe.

Il palazzo di 15 piani mentre continuava a bruciare sono state adottate le operazione di verifica se all’interno ci fossero ancora persone intrappolate dalle fiamme. Dall’ultimo piano dello stabile continuavano a essere visibili le fiamme che, al momento, non consentivano l’intervento diretto da parte dei vigili del fuoco, intervenuti con dieci mezzi insieme a quattro ambulanze e un’automedica del 118.

Il rogo ha interessato due numeri civici di via Antonini, dove abitano – secondo quanto si è appreso – circa 70 famiglie. Ancora incerto il numero di persone presenti nel palazzo, così come non è ancora chiaro se ci siano feriti o intossicati. I soccorritori sono sul posto, accompagnati anche dalle forze dell’ordine.

Mentre i pompieri hanno continuato ad arrivare sul posto, a quanto si è appreso il fuoco si è propagato probabilmente dall’ultimo piano, facendo crollare le vetrate della faccia e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.