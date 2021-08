Milan, Napoli, Lazio e Roma non mollano l’Inter. La Juventus non in linea

Il Milan brilla nella prima gara stagionale a San Siro. Nella seconda giornata di Serie A la squadra di Pioli travolge 4-1 il Cagliari e risponde a Inter, Napoli, Roma e Lazio. Al Meazza al Milan basta il primo tempo per archiviare la pratica. Una punizione di Tonali(12′) sblocca la gara, poi i rossoneri dilagano con Leao(17′) e una doppietta di Giroud (24′ e rig. 43′) dopo il momentaneo pareggio di Deiola(15′). Salernitana-Roma 0-4 La Roma centra la seconda vittoria in Serie A e resta a punteggio pieno: all’Arechi, gli uomini di Mourinho travolgono 4-0 la Salernitana con quattro reti nella ripresa. Dopo un primo tempo con poche emozioni, Pellegrini sblocca la sfida al 48′, poi Veretout raddoppia quattro minuti dopo. Al 69′, Abraham chiude i giochi siglando il suo primo gol con la maglia giallorossa e ancora Pellegrini trova la doppietta al 79′. Genoa-Napoli 1-2 Seconda vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti, che a Marassi batte 2-1 il Genoa. Partenopei avanti al 39′ grazie alla conclusione dal limite di Fabian Ruiz, ma nella ripresa Cambiaso firma il pari al 69′ con un sinistro al volo su assist di Ghiglione. A decidere il match è allora Andrea Petagna, che all’82’ entra al posto di Politano e due minuti dopo segna con un colpo di testa su calcio di punizione. Juve, Bonucci: “Ora lavorare e fare fatti” “La Juve non è quella di ieri. Ora lavorare e fare fatti”. Leonardo Bonucci, uno dei veterani bianconeri, scende in campo con un messaggio su Instagram per spronare a voltare pagina dopo il pessimo avvio di campionato, un punto in due partite, con rimonta subita a Udine e sconfitta casalinga contro l’Empoli. Il post del difensore bianconero ha raccolto però una miriade di critiche nei commenti dei tifosi bianconeri. Fa intanto rumore anche il labiale ‘rubato’ dalle telecamere a Chiellini mentre sta parlando con Allegri durante la partita con l’Empoli, quando i toscani hanno già segnato quello che sarà il gol vittoria di Mancuso. Il capitano della Juve, scuotendo la testa, dice al tecnico bianconero: “Non è una squadra…”.