Joe Biden sfida i leader alleati: “Il 31 agosto tutti fuori dall’Afghanistan”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta rispettando la scadenza del 31 agosto per completare un frenetico trasporto aereo di americani, afgani a rischio e altri che cercano di sfuggire all’Afghanistan controllato dai talebani. La decisione sfida i leader alleati che vogliono concedere più tempo all’evacuazione e apre Biden alle critiche che ha ceduto alle richieste di scadenza dei talebani.

Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno intensificato il loro trasporto aereo in mezzo a nuove segnalazioni di violazioni dei diritti che alimentano la preoccupazione per il destino di migliaia di persone che temono ritorsioni da parte dei talebani e stanno cercando di fuggire dal Paese.

I funzionari del Pentagono hanno espresso fiducia che il ponte aereo possa far uscire tutti gli americani entro il prossimo martedì, la scadenza che Biden aveva fissato molto prima che i talebani completassero la loro acquisizione. Ma sconosciute migliaia di altri cittadini stranieri rimangono in Afghanistan e stanno lottando per uscirne.

I talebani, che hanno strappato il controllo del paese indietro di quasi 20 anni dopo essere stati cacciati da un’invasione guidata dagli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre, insistono che il ponte aereo deve terminare il 31 agosto. Qualsiasi decisione di Biden di rimanere più a lungo potrebbe riaccendere un guerra tra i militanti ei circa 5.800 soldati americani che stanno eseguendo il ponte aereo all’aeroporto di Kabul.

A Kabul, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha detto in una conferenza stampa che gli Stati Uniti devono attenersi alla scadenza autoimposta, dicendo che “dopodiché non lasceremo che gli afgani vengano portati via” sui voli di evacuazione. Ha anche affermato che i talebani impediranno agli afgani di accedere alle strade per l’aeroporto, mentre consentiranno agli stranieri di passare per impedire l’ammassarsi di grandi folle. Non era immediatamente chiaro se avrebbero fermato gli afgani scortati da stranieri o in procinto di essere evacuati dalle nazioni occidentali.

A Washington, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha detto che Biden, la cui gestione dell’evacuazione organizzata frettolosamente è stata aspramente criticata da repubblicani e democratici, ha annunciato durante una riunione dei colleghi leader delle nazioni industrializzate del G-7 che intendeva attenersi al Scadenza 31 agosto. Funzionari britannici, francesi e altri hanno discusso per estendere la scadenza, hanno detto i funzionari.

Biden doveva parlare pubblicamente martedì sera tardi.

“Ha anche chiarito che con ogni giorno di operazioni sul campo, abbiamo aggiunto rischi alle nostre truppe con crescenti minacce da parte dell’ISIS-K, e che il completamento della missione entro il 31 agosto dipende dal continuo coordinamento con i talebani, compreso il continuo l’accesso degli sfollati all’aeroporto”, ha detto Psaki. ISIS-K è l’affiliato dello Stato Islamico in Afghanistan, che Biden ha promesso di tenere sotto controllo anche dopo la partenza delle forze statunitensi.

Psaki ha affermato che Biden ha chiesto al Pentagono e al Dipartimento di Stato piani di emergenza per l’evacuazione per “aggiustare la tempistica qualora ciò si rendesse necessario”.

Al Pentagono, il portavoce John Kirby ha detto che il 31 agosto lascia abbastanza tempo per far uscire tutti gli americani, ma è stato meno preciso sul completamento dell’evacuazione di tutti gli afgani a rischio. Ha detto che circa 4.000 titolari di passaporto americano e i loro familiari sono stati evacuati da Kabul a partire da martedì.

“Ci aspettiamo che il numero cresca nei prossimi giorni”, ha detto Kirby. Ha anche detto che i militari dovrebbero iniziare a spostare le truppe e il loro equipaggiamento fuori da Kabul diversi giorni prima del 31 agosto per essere completamente fuori per allora.

Non è chiaro quanti americani vogliano andarsene siano ancora nel paese, ma il loro status è un argomento politico scottante per Biden. Alcuni repubblicani si sono arruffati martedì negli Stati Uniti, sembrando conformarsi a un editto talebano. “Dobbiamo avere la massima priorità per dire ai talebani che faremo uscire tutta la nostra gente, indipendentemente dalla tempistica inizialmente fissata”, ha affermato il rappresentante Steve Scalise della Louisiana.

E il deputato democratico Adam Schiff della California, presidente del Comitato di intelligence della Camera, ha detto ai giornalisti lunedì che “è stato difficile per me immaginare” concludere i ponti aerei entro la fine del mese.

Biden ha deciso ad aprile che avrebbe posto fine alla guerra degli Stati Uniti, iniziata nell’ottobre 2001. L’ex presidente Donald Trump aveva precedentemente concordato nei negoziati con i talebani per porre fine alla guerra a maggio.

Tuttavia, Biden ha aspettato che i talebani salissero al potere questo mese, in seguito al crollo del governo sostenuto dagli Stati Uniti e del suo esercito, per iniziare l’esecuzione di un ponte aereo.

Scene tragiche all’aeroporto hanno paralizzato il mondo. Gli afgani si sono riversati sull’asfalto la scorsa settimana e alcuni si sono aggrappati a un aereo da trasporto militare statunitense mentre è decollato, per poi precipitare verso la morte. Almeno sette persone morirono quel giorno e altre sette morirono domenica in una ressa in preda al panico. Un soldato afghano è stato ucciso lunedì in uno scontro a fuoco.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il Gruppo dei Sette nazioni non riconoscerà un governo talebano a meno che non garantisca che le persone possano lasciare il paese se lo desiderano, sia prima che dopo la scadenza di agosto. Il giorno prima, il direttore della Central Intelligence Agency, William Burns, ha incontrato a Kabul un importante leader talebano. L’incontro straordinario ha rispecchiato la gravità della crisi e la necessità dell’America di coordinarsi con un gruppo talebano accusato di gravi violazioni dei diritti umani.

Per ora, l’esercito americano coordina tutto il traffico aereo in entrata e in uscita dall’aeroporto di Kabul, ma i talebani prenderanno il comando dopo il previsto ritiro degli Stati Uniti, ha detto Mujahid. Non è chiaro quando potrebbero riprendere i voli commerciali, mettendo sotto pressione gli attuali sforzi di evacuazione per far uscire quante più persone possibile.

Circa 21.600 persone sono state deportate nel periodo di 24 ore conclusosi all’inizio di martedì, ha affermato la Casa Bianca, riflettendo un aumento significativo con l’accelerazione del ponte aereo.

Nel frattempo, un funzionario americano ha detto che Burns, il direttore della CIA, ha incontrato il leader talebano, il mullah Abdul Ghani Baradar, un momento straordinario per l’agenzia di spionaggio statunitense, che per due decenni ha preso di mira i talebani nelle operazioni paramilitari. Non era chiaro di cosa parlassero esattamente.

La CIA ha collaborato con le forze pakistane per arrestare Baradar nel 2010 e ha trascorso otto anni in una prigione pakistana prima che l’amministrazione Trump convincesse il Pakistan a rilasciarlo nel 2018 prima dei colloqui di pace degli Stati Uniti con i talebani.

Mujahid, nel frattempo, ha respinto l’idea che gli afghani debbano fuggire, sostenendo che i talebani hanno portato pace e sicurezza nel Paese. Ha detto che il problema principale era il caos all’aeroporto e ha accusato gli Stati Uniti di aver attirato via ingegneri, medici e altri professionisti su cui il paese fa affidamento.

In precedenza, il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Michelle Bachelet ha affermato di avere rapporti credibili di “esecuzioni sommarie” di civili ed ex forze di sicurezza che non combattevano più, reclutamento di bambini soldato e restrizioni ai diritti delle donne di muoversi liberamente e delle ragazze a andare a scuola.

Non ha specificato i tempi o la fonte dei suoi rapporti.

È stato difficile determinare quanto possano essere diffusi gli abusi e se contraddicano le dichiarazioni pubbliche dei talebani o riflettano la disunione nei suoi ranghi.

Dal 1996 fino all’invasione guidata dagli Stati Uniti del 2001, i talebani hanno in gran parte confinato le donne nelle loro case, vietato la televisione e la musica, tagliato le mani ai sospetti ladri e tenuto pubbliche esecuzioni.