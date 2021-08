Agguato a Napoli: ucciso un 25enne con sette colpi di pistol

Agguato a Napoli, ucciso un 25enne di Pianura: sette i colpi di pistola che lo hanno raggiunto. Il giovane era in auto, in via Jacopo Carrucci, intorno alle tre di notte. Diversi i colpi sparati, i carabinieri hanno trovato 10 bossoli di una calibro nove. Alcuni conoscenti hanno portato il ragazzi all’ospedale San Paolo,ma poco dopo è morto a causa delle gravi ferite.

Ancora da accertare se a sparare sia stato uno o più killer.

Il giovane, Antonio Z., era già noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Ma il movente dell’agguato così come le dinamiche dell’agguato sono ancora da determinare.

Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della compagnia di Bagnoli.