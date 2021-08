Cani e Gatti in vacanza: aumentano acquisti per loro ‘COMFORT’, bene il cibo ‘GRAIN FREE’ (+20%) e le monoporzioni (+30%)

Con l’arrivo di agosto chi va in vacanza con cani e gatti, si premura di garantire loro tutti i ‘comfort’ cui sono abituati durante l’anno. Una tendenza rilevata dall’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (70 punti vendita nel nord Italia) che evidenzia come anche a luglio la vendita di prodotti destinati a cani e gatti sia in linea con il trend positivo registrato nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021 con un crescita complessiva di questo settore – rispetto al 2019 – del 10%.

“In particolare – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – la pandemia ha fatto crescere l’attenzione verso l’igiene e la ‘salute’ degli animali domestici. Una tendenza che, anche in queste ultime settimane, resta ben salda a testimonianza della grande sensibilità di coloro che vivono con un cane o un gatto”.

Nello specifico le vendite dei ‘giochi snack’ aumentano del 10%, quelle degli accessori per l’igiene come antiparassitari e shampoo del 5% (con i tappetini igienici che crescono del 7%), del cibo ‘grain free’ (meno cereali e più proteine con pesce e carne) del 20 %. Così come si conferma la tendenza alle confezioni monoporzione (+ 30%) che facilita il dosaggio.