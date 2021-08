La Polonia concede il visto all’atleta olimpionica bielorussa

La Polonia ha concesso un visto alla velocista olimpica bielorussa che ha affermato di temere per la sua sicurezza e che i funzionari della sua squadra hanno cercato di costringerla a tornare a casa, dove il governo autocratico è stato accusato di aver deviato un volo per arrestare un giornalista dissidente.

Un gruppo di attivisti che sta aiutando l’atleta Krystsina Tsimanouskaya ha dichiarato di averle comprato un biglietto aereo per Varsavia per i prossimi giorni.

L’attuale situazione di stallo apparentemente è iniziata dopo che Tsimanouskaya ha criticato il modo in cui i funzionari stavano gestendo la sua squadra, scatenando un massiccio contraccolpo nei media statali in patria, dove le autorità reprimono incessantemente i critici del governo. L’atleta ha dichiarato sul suo account Instagram di essere stata inserita nella staffetta 4×400 anche se non ha mai corso in quella batteria.

Tsimanouskaya è stata poi apparentemente spinta all’aeroporto ma si è rifiutata di imbarcarsi su un volo per Istanbul e si è invece rivolta alla polizia per chiedere aiuto. In un messaggio filmato distribuito sui social, ha chiesto aiuto anche al Comitato Olimpico Internazionale.

“Sono stata messa sotto pressione e stanno cercando di portarmi con la forza fuori dal paese senza il mio consenso”, ha dichiarato la 24enne nel messaggio.

La rapida serie di eventi ha portato intrighi politici internazionali alle Olimpiadi che sono state più focalizzate sui drammi operativi, come il mantenimento della sicurezza durante una pandemia e la navigazione della diffusa opposizione giapponese allo svolgimento dell’evento.

Il governo autoritario bielorusso ha preso di mira incessantemente chiunque esprimesse dissenso, anche solo leggermente, da quando le elezioni presidenziali di un anno fa hanno innescato un’ondata di proteste di massa senza precedenti. Ed è anche andato agli estremi per fermare i suoi critici, incluso il recente dirottamento aereo che i funzionari europei hanno definito un atto di pirateria aerea.

In questo contesto, Tsimanouskaya ha temuto per la sua sicurezza dopo aver visto la campagna contro di lei sui media statali, secondo la Belarusian Sport Solidarity Foundation, il gruppo di attivisti che la sta aiutando.

“La campagna era piuttosto seria e questo era un chiaro segnale che la sua vita sarebbe stata in pericolo in Bielorussia”, ha detto in un’intervista Alexander Opeikin, portavoce della fondazione.

I media statali hanno continuato a criticare Tsimanouskaya. I presentatori del canale televisivo statale Belarus 1 hanno definito la sua decisione di chiedere asilo “una trovata a buon mercato” e “un atto disgustoso” e hanno descritto la sua esibizione alle Olimpiadi come un “fallimento”.

Tsimanousskaya ha gareggiato per la Bielorussia il primo giorno in pista allo Stadio Nazionale di Tokyo. Si è piazzata quarta nella sua prima manche nei 100 metri, cronometrando 11,47 secondi, e non è avanzata.

Avrebbe dovuto gareggiare di nuovo nelle manche olimpiche dei 200 metri lunedì, ma ha detto che la sua squadra le ha impedito di partecipare per una denuncia presentata alla Corte Arbitrale dello Sport. Ha chiesto alla corte di ribaltare quella decisione, ma la Corte si è rifiutato di intervenire.

I prossimi passi della Tsimanousskaya non erano chiari. Szymon Szynkowski vel Sek, viceministro degli esteri polacco, ha affermato che l’atleta ha chiesto il visto umanitario per ora e può ancora chiedere lo status di rifugiata una volta in Polonia. Vadim Krivosheyev, della fondazione sportiva attivista, ha detto che aveva intenzione di chiedere asilo.

Il marito della Tsimanousskaya, Arseni Zdanevich, nel frattempo, ha confermato al quotidiano russo Sport Express di aver lasciato la Bielorussia per l’Ucraina.

Gli atleti che cercano asilo in occasione di eventi sportivi globali non sono una novità, sebbene le circostanze di Tsimanousskaya differiscano dalla situazione tipica. Le richieste di asilo erano particolarmente frequenti durante la Guerra Fredda, ma si sono verificate anche occasionalmente nei decenni successivi. Ben 117 atleti hanno disertato alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, secondo i rapporti dell’epoca. Almeno quattro rumeni e un sovietico associato alle Olimpiadi hanno disertato ai Giochi di Montreal nel 1976. E gli atleti cubani lo hanno fatto spesso.

Sottolineando la gravità delle accuse, diversi gruppi e paesi affermano di aiutare l’atleta. La Polonia e la Repubblica Ceca hanno offerto assistenza e il ministero degli Esteri giapponese ha affermato di lavorare con il Comitato olimpico internazionale e gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo.

Il Cio, che ha litigato con il Comitato olimpico nazionale bielorusso in vista dei Giochi di Tokyo, ha detto di essere intervenuto. “Il CIO, sta esaminando la situazione e ha chiesto chiarimenti al NOC”, si legge in una nota.

La portavoce della squadra olimpica bielorussa non ha voluto rilasciare nessun commento.

Molti critici del governo bielorusso sono fuggiti in Polonia. Un importante dissidente bielorusso nel paese, Pavel Latushka, ha affermato che Tsimanousskaya e coloro che la sostengono hanno cercato assistenza da vari governi europei, ma la Polonia è stata la più rapida a rispondere.

Marcin Przydacz, uno dei viceministri degli esteri del Paese, ha dichiarato su Twitter che oltre a concedere il visto umanitario, la Polonia aiuterebbe anche l’atleta a continuare la sua carriera sportiva. “La Polonia è sempre per Solidarnosc”, ha detto.

Diverse ore dopo essere entrata nell’ambasciata polacca, si credeva che Tsimanousskaya fosse ancora all’interno. Anche il ministro degli Esteri ceco Jakub Kulhanek ha twittato che la Repubblica ceca le ha offerto asilo.

Il Comitato Olimpico Nazionale Bielorusso è guidato da oltre 25 anni dal presidente autoritario Alexander Lukashenko e da suo figlio Viktor.

Entrambi i Lukashenko sono stati banditi dalle Olimpiadi di Tokyo dal CIO, che ha indagato sulle denunce degli atleti di aver subito rappresaglie e intimidazioni durante la repressione a seguito dell’ondata di proteste antigovernative nell’ultimo anno.

“Lukashenko percepisce tutte le critiche come parte di un complotto dei paesi occidentali”, ha affermato Valery Karbalevich, un analista politico indipendente bielorusso. “La protesta di Tsimanousskaya è vista come parte di un movimento più ampio di centinaia di atleti bielorussi che si sono opposti alle percosse di manifestanti pacifici e per un anno hanno preso parte alle manifestazioni di piazza”.

La situazione di stallo su Tsimanousskaya arriva pochi mesi dopo il drammatico dirottamento di un aereo passeggeri in volo tra due paesi dell’UE. Le autorità bielorusse hanno ordinato all’aereo di atterrare a Minsk e hanno tirato giù dal volo il giornalista e attivista Raman Pratasevich e la sua ragazza russa.

L’anziano Lukashenko sosteneva che c’era una minaccia di bomba contro l’aereo ed è per questo che un jet da combattimento è stato fatto decollare per costringerlo ad atterrare, ma la mossa è stata duramente criticata dai leader occidentali.

Pratasevich, che gestiva un canale su un’app di messaggistica utilizzata per organizzare manifestazioni contro il governo di Lukashenko, ha lasciato la sua patria nel 2019. È stato accusato di fomentare disordini di massa ed è agli arresti domiciliari in attesa del processo.