Donald Trump torna all’attacco: dichiara le elezioni di Biden corrotte

Donald Trump ha esortato gli alti funzionari del Dipartimento di Giustizia a dichiarare “corrotti” i risultati delle elezioni del 2020 in una telefonata di dicembre, secondo le note scritte a mano da uno dei partecipanti alla conversazione.

“Dì solo che l’elezione è stata corrotta e lascia il resto a me e ai membri del Congresso R.”, ha detto Trump a un certo punto all’allora procuratore generale ad interim Jeffrey Rosen, secondo le note prese da Richard Donoghue, che era allora vice di Rosen e che era anche in chiamata.

Le note della chiamata del 27 dicembre, rilasciate venerdì dal Comitato di sorveglianza della Camera, sottolineano fino a che punto Trump ha cercato di ribaltare i risultati delle elezioni e di ottenere il sostegno di alti funzionari del governo in questo sforzo.

Le e-mail rilasciate il mese scorso mostrano che Trump e i suoi alleati nelle ultime settimane della sua presidenza hanno fatto pressioni sul Dipartimento di Giustizia per indagare su affermazioni infondate di diffusi brogli elettorali, inoltrando loro teorie cospirative e persino una bozza di memoria legale che speravano sarebbe stata depositata presso la Corte Suprema.

La pressione è tanto più notevole perché poche settimane prima, il procuratore generale di Trump, William Barr, ha rivelato che il Dipartimento di Giustizia non aveva trovato prove di frode diffusa che avrebbero potuto ribaltare i risultati. Affermazioni infondate di frode sono state ripetutamente respinte da giudice dopo giudice, compresi gli incaricati di Trump, e dai funzionari elettorali in tutto il paese.

“Queste note scritte a mano mostrano che il presidente Trump ha incaricato direttamente la massima agenzia delle forze dell’ordine della nostra nazione di prendere provvedimenti per ribaltare un’elezione libera ed equa negli ultimi giorni della sua presidenza”, ha detto il presidente del comitato Rep. Carolyn Maloney, un democratico di New York, in un dichiarazione.

Ha detto che il comitato aveva iniziato a programmare interviste con i testimoni come parte della sua indagine sullo sforzo di Trump di ribaltare i risultati. Il Dipartimento di Giustizia all’inizio di questa settimana ha autorizzato sei testimoni, tra cui Rosen e Donoghue, a comparire davanti al pannello e fornire “testimonianze senza restrizioni”, citando l’interesse pubblico per gli “eventi straordinari” di quelle ultime settimane.

La chiamata del 27 dicembre è avvenuta pochi giorni dopo che Barr si era dimesso, lasciando Rosen a capo del dipartimento durante le turbolente ultime settimane dell’amministrazione che includevano anche la rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti in cui i lealisti pro-Trump hanno preso d’assalto l’edificio come il Congresso è stato riunito per certificare i risultati delle elezioni.

Durante la chiamata, secondo le note, Trump si è lamentato del fatto che le persone erano “arrabbiate” e accusavano il Dipartimento di Giustizia di “inazione” e ha affermato che “abbiamo l’obbligo di dire alla gente che si trattava di un’elezione illegale e corrotta”. Ha affermato che il dipartimento non aveva risposto alle denunce legittime e alle denunce di reati legati alle elezioni.

I funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno detto a Trump che il dipartimento stava indagando, anche attraverso centinaia di interviste, ma che le accuse non erano supportate da prove. Hanno detto che molte delle informazioni che il presidente stava ricevendo erano “false”, secondo le note di Donoghue.

A un certo punto della conversazione, mostrano le note, Rosen ha detto a Trump che il Dipartimento di Giustizia “non può + non schioccherà le dita + cambiare l’esito delle elezioni, non funziona in questo modo”.

Trump ha risposto dicendo: “Non aspettarti che tu lo faccia, dì solo che l’elezione è stata corrotta + lascia il resto a me e ai membri del Congresso R.”, secondo le note.

Trump ha riflettuto durante la chiamata sulla sostituzione della leadership del Dipartimento di Giustizia con Jeffrey Clark, l’allora assistente procuratore generale della Divisione per l’ambiente e le risorse naturali che è stato anche capo ad interim della Divisione civile. Donoghue ha risposto che una tale mossa non avrebbe cambiato la posizione del dipartimento.

Dopo che il New York Times ha riferito che Trump stava contemplando un piano per sostituire Rosen con Clark, l’ispettore generale ha annunciato che avrebbe indagato se alcuni ex o attuali funzionari del dipartimento “si fossero impegnati in un tentativo improprio” di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali.