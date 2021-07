Soggiorni nei Castelli Resort con vista mare

L’estate continua, il mare domina con le sue spiagge bianche, ma per chi sogna nuove alternative di viaggio, anche i castelli sono un’ottima meta fra storia e bellezza. In Italia sono tante le antiche fortezze trasformate in alberghi per soggiorni, meeting, eventi, con offerte speciali in ogni stagione. E in alcuni Castelli è possibile ammirare anche panorami magici con vista mare o lago, oltre alle antiche costruzioni e gli interni raffinati.

Da ricordare lo storico Castello di Cassano d’Adda, alle porte di Milano, attraversato dal fiume D’Adda, che risale al 808 d.C., con successive modifiche e ampliamenti, appartenuto prima ai Visconti, poi alla famiglia Sforza. La fortezza dalla posizione strategica per difendere il territorio, nella sua Torre ospita anche il grande Leonardo da Vinci. Il genio infatti, si occupa della scenografia del matrimonio tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella d’Aragona nel 1490. Leonardo, riesce a stupire tutti con “la famosa Festa del Paradiso” e i suoi effetti speciali. Definito il primo wedding planner, per la rappresentazione di pianeti rotanti e macchine teatrali durante i festeggiamenti, confermando i suoi immensi e straordinari talenti.

Un luogo affascinante, che ha attraversato la storia e ha saputo riadattarsi ai tempi, diventando un fiabesco soggiorno o location per cerimonie e matrimoni principeschi, indimenticabili. Il maniero un tempo presidio militare e carcere, viene usato nel XIX. secolo come opificio, ma anche residenza dei nobili. Il Castello non è solo uno scenario di lotte e strategie di potere, ma anche di divertimento e feste. Oggi il maniero restaurato, probabilmente risulta un soggiorno poco economico, ma volendo si può solo visitare o abbandonarsi a una lauta cena, sperando dopo il conto di riuscire a digerire adeguatamente.

Il Castello di Toblino invece si trova in Trentino sul lago Toblino incastrato in una piccola penisola e risale al III secolo, in origine era un tempio pagano, poi una costruzione romana e vescovile con il Principe di Trento tra il XII-XIII secolo. Il castello diventa una dimora estiva, che subisce ampliamenti e miglioramenti nel tempo. Oggi invece è un’azienda turistica, che offre serate culturali, visite, con la possibilità di mangiare al ristorante e affittare gli appartamenti. Affascinante l’ingresso sul ponte levatoio e l’aurea di mistero che aleggia nel castello con le sue antiche e inquietanti leggende di morti violente e fantasmi smaniosi.

Anche a Ischia il Mezzatorre Resort & Spa viene costruito intorno all’antica Torre di avvistamento del XVI secolo, una volta del Barone Fassini. La Torre, edificata per difendersi in passato dagli attacchi, oggi comprende alcune suite, il soggiorno e la Spa con il Centro Termale, senza contare il panorama sul mare e il verdeggiante parco.

Altro Castello infine. è quello di Altafiumara a Villa San Giovanni, nella frazione Santa Trada, diventato Resort & Spa, con affaccio sul mare. La costruzione è una fortezza borbonica del 1700 sulla costa calabrese, posizionata per il controllo dello Stretto di Messina. Nel 1860 è anche un luogo di scontro tra i Borboni e le truppe di Garibaldi, che approdano proprio a Santa Trada e occupano il castello. Oggi nella dimora al contrario regna la pace, il lusso e tanto mare. Una meta turistica, che vanta personaggi di rilievo e Capi di Stato.

Per chi cerca nuove emozioni e tenta di viaggiare nel tempo i Castelli aiutano a sentirsi parte della storia, simboli di un passato leggendario e romantico. Riescono ancora con la loro imponenza a raccontare un mondo d’intrighi, violenza e passione e in qualche modo a trattenere tra le mura anche i visitatori, che restano con la mente intrappolati tra cunicoli e torri, tessendo e sfilando misteri e leggende.

“Degli antichi castelli mi incuriosisce la vita che hanno visto passare e che in parte trattengono ancora.

Chissà quanti sogni sono rimasti sulle torri”.

Fabrizio Caramagna