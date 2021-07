“Sproloquio”, il nuovo libro di Andrea Monteforte

Edito da 2716Publishing

Sproloquio è un viaggio evocativo per raccontare le persone, gli uomini e le donne nei loro più reconditi pensieri, l’amore e le mille sfaccettature in cui si manifesta il desiderio e scoprire lati di se stessi fino a quel momento sconosciuti. Questo libro, piuttosto bizzarro, scritto con arguzia e ironia, ha l’immenso potere di provocare, irritare, stuzzicare la nostra immaginazione e di spingerci verso nuovi territori che amplino il concetto che abbiamo della vita in relazione a noi stessi. Un fiume in piena di argomenti tanto dissacranti quanto veri che vanno diritti al cervello di chi legge, capaci di coinvolgere e ammaliare grazie alla maestria del suo autore, in grado di trascinare il lettore in tentazioni a cui non saprà resistere.

“Sproloquio è un libro sorprendente, oserei dire fantastico“.

Tra le diverse opere letterarie scritte da Andrea Monteforte questa è sicuramente quella più profonda, elaborata, complessa. Se volete capire chi sono per davvero gli uomini e le donne siete obbligati a leggere questo capolavoro. Sproloquio parla di noi tutti, narra le vicende umane più disparate e lo fa con uno stile distaccato e oggettivo dando vita a storie incredibili che vi lasceranno a bocca aperta. È un libro audace, divertente, senza tempo, scritto con classe e pieno di colpi di scena. Rapporti di coppia, amicizia, complicità, corteggiamento, conquista, tradimento, sono solo alcuni degli argomenti che troverete in questo travolgente libro.

Note sull’autore

Andrea Monteforte nasce come musicista e compositore, dopo aver girato lʼItalia e gran parte dellʼEuropa grazie alla sua musica, (riscuotendo notevole successo di pubblico e critica), pubblica in Svizzera, nel 1985, il suo primo disco dal titolo “Forte come me” prodotto dalla KNOFLOK international music. Nel 1989 inizia una lunga e produttiva collaborazione con Gino Paoli il quale, essendosi innamorato della sua musica, ne diventa il produttore, e da cui nasceranno due album: “”LO SPIAZZALE” pubblicato da CGD nel 1990 e “ANDREA MONTEFORTE” lʼalbum omonimo pubblicato nel 1992 da RTI music. In questo periodo lʼartista oltre ad essere in giro per il mondo per promuovere la sua musica, prenderà anche parte ad importanti Manifestazioni Musicali Italiane tra cui il “PREMIO TENCO” e il “FESTIVAL di SANREMO”. Nel 1993 fonda a Milano La “MAKING MUSIC” (società di servizi musicali), e lʼanno successivo pubblica un singolo dal titolo “ORA” DSB. Nel 1995 esce il suo terzo album dal titolo “INVENTIAMOCI QUALCOSA” prodotto dalla SONYmusic, nello stesso anno partecipa a numerosi concerti promozionali negli USA per promuovere lo stesso album. Nel 1996 vengono pubblicate in Europa dalla Sony music alcune importanti compilation dal titolo “MOMENTI ITALIANI” che vedono Andrea protagonista insieme a nomi come Zucchero, Bocelli, Giorgia e tanti altri… Tra il 1996 e il 2000 Andrea decide di diventare anche autore televisivo principalmente per le reti MEDIASET, azienda per la quale scrive anche diverse sigle per Soap opera tre le quali “RIBELLE” con Grecia Colmenares (rete4) e “STELLINA” con Andrea Del Boca (sempre per rete4). Nel 2000 fonda a Roma la “OVERSEAS GROUP” società di format televisivi e nel 2001 incontra Shaila Rubin direttore casting cinematografico tra i più importanti del mondo. Tra i due nasce oltre che una splendida amicizia, anche una fantastica collaborazione che porterà Andrea ad interagire con molti registi e produttori per la scrittura di colonne sonore per films. Andrea è anche Editore, produttore e autore musicale. Nel 2009 fonda a Milano la PRINCE group, società con la quale gestisce e produce format, eventi e concerti di grande spessore e risonanza mondiale. Nel 2015 diventa presidente della prestigiosa associazione culturale “Inedito”, una vera e propria fucina di arte e cultura in generale. Raffinato scrittore ha già pubblicato diversi romanzi tra i quali “Maledetto sia il destino”, “Autografo”, “Nel ventre della vita”, e adesso sta per essere pubblicato “Sproloquio” opera letteraria dal sapore fortemente dissacrante, tanto bizzarra quanto vera nell’interezza dei suoi contenuti. Andrea è anche fondatore e Art Director della 2716 Publishing Company e Record Label con sede a Milano, Bratislava, Hollywood. Collabora con i nomi più prestigiosi dello spettacolo nazionale ed internazionale.