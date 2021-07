La Tunisia affronta di nuovo disordini politici ed economici

Spesso celebrata come il cosiddetto modello di successo della Primavera Araba, la Tunisia sta affrontando la sua più grande crisi politica dalla rivoluzione del 2011 che ha introdotto la democrazia.

Domenica, il presidente Kais Saied ha rimosso il primo ministro Hichem Mechichi, che era anche responsabile del ministero degli interni, e ha sospeso il Parlamento. Ha anche sospeso l’immunità dei membri del parlamento, insistendo che le sue azioni erano in linea con la costituzione.

Nel suo discorso, Saied ha affermato che assumerà l’autorità esecutiva con l’assistenza di un nuovo primo ministro.

L’annuncio è stato condannato come un attacco alla democrazia dai suoi rivali, ma è stato accolto da altri con festeggiamenti per le strade di tutto il paese. Il portavoce del parlamento Rached Ghannouchi, che guida il più grande partito del parlamento, l’Ennahdha, ha accusato Saied di aver lanciato “un colpo di stato contro la rivoluzione e la costituzione”.

La presidenza ha affermato che il parlamento sarà sospeso per 30 giorni, anche se Saied ha detto ai giornalisti che il periodo di 30 giorni può essere esteso se necessario “fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata”.

Saied ha basato le sue decisioni sull’articolo 80 della Costituzione, che consente al presidente di adottare misure straordinarie in caso di “pericolo imminente che minaccia la nazione”. Tuttavia, afferma anche che il Parlamento è da considerarsi in uno stato di sessione continua.

Lunedì, Saied ha sollevato dai loro incarichi il ministro della Difesa Ibrahim Bartagi e il ministro ad interim della giustizia Hasna Ben Slimane, ha dichiarato la presidenza in una nota.

Non agiranno come ministri ad interim, poiché Saied ha ordinato ai funzionari amministrativi e finanziari di grado inferiore di ciascun ministero di svolgere tutti i compiti necessari fino alla nomina di un nuovo primo ministro e di un nuovo gabinetto.

Saied ha incaricato Khaled Yahyaoui, direttore generale dell’unità di sicurezza presidenziale, di supervisionare il ministero degli interni, hanno detto lunedì due fonti della sicurezza.

La mossa è arrivata dopo le manifestazioni di massa in diverse città tunisine all’inizio di domenica.

I manifestanti hanno chiesto la rimozione del governo dopo un picco di casi di COVID-19 che ha aggravato i problemi economici. Attaccati anche gli uffici del partito Ennahdha.

Lanciando pietre e gridando slogan, i manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Hichem Mechichi e lo scioglimento del Parlamento.

Testimoni hanno detto che i manifestanti hanno preso d’assalto o hanno cercato di prendere d’assalto gli uffici di Ennahdha a Monastir, Sfax, El Kef e Sousse, mentre a Touzeur hanno dato fuoco alla sede locale del partito.

La pandemia di coronavirus ha esacerbato i problemi economici della Tunisia mentre la disoccupazione è aumentata e i servizi statali sono diminuiti.

I crescenti scismi politici e l’economia stanca della Tunisia sono in linea con una lotta in corso per il dominio nel parlamento tunisino.

Saied afferma che sta cercando di evitare un’incombente crisi fiscale in mezzo a un picco di settimane di casi COVID e un aumento dei tassi di mortalità.

All’inizio di questo mese, il ministero della Salute tunisino ha affermato che il sistema sanitario del Paese è “crollato” sotto il peso della pandemia, che ha causato oltre 17.000 morti su una popolazione di circa 12 milioni.

Saied e il parlamento sono stati eletti con votazioni popolari separate nel 2019, mentre Mechichi è entrato in carica l’anno scorso, sostituendo un altro governo di breve durata.

Ma non è la prima volta che un governo ha vita breve in Tunisia dalla rivoluzione del 2011 che ha portato al rovesciamento del presidente di lunga data Zine El Abidine Ben Ali.

Dopo mesi di tentativi falliti di formare un governo, Elyes Fakhfakh è diventato Primo Ministro nel gennaio 2020, ma è stato costretto a ritirarsi in pochi mesi a causa di uno scandalo di corruzione.

Mesi dopo, Mechichi è stato nominato primo ministro, ma è stato coinvolto in dispute politiche con Saied per più di un anno. Il suo fragile governo ha barcollato di crisi in crisi mentre lottava per affrontare la pandemia e la necessità di riforme urgenti.

Nell’ultimo decennio, il paese ha dovuto affrontare una serie di sfide, tra cui attacchi ricorrenti dell’ISIL (ISIS) che hanno devastato il settore turistico vitale del paese e hanno contribuito in modo determinante al declino economico, che si è avvicinato a un punto di crisi nel 2017.